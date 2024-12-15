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موسم أعياد البحرين 2024 يواصل تقديم فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة حتى نهاية العام

12/15/2024 8:13:26 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تواصل مملكة البحرين احتفالاتها بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ومايصاحبها من مناسبات وطنية ، حيث أن الاحتفالات بموسم أعياد البحرين تقدم للجميع تجارب ثقافية وترفيهية ورياضية تلامس مختلف الشرائح العمرية وتلبي مختلف الأذواق بالشكل الذي يعكس مكانة هذه المناسبة الوطنية العزيزة.

هذا وتأتي الألعاب النارية في مقدمة هذه الفعاليات، حيث ستنير سماء البحرين بألوان زاهية تُعبِّر عن الفرح والاحتفال في 8 مواقع مختلفة حول المملكة منها واتر جاردن سيتي وخليج البحرين وحلبة البحرين الدولية، إذ أضحت هذه الفعاليات جزءاً لا يتجزأ من الاحتفالات السنوية وتقدّم لحظات لا تُنسى لكل الحاضرين من مواطنين ومقيمين وزوار.

ومن أبرز أحداث هذا الموسم مهرجان "ليالي المحرّق"، والذي يُحول شوارع المحرّق القديمة إلى وجهة ساحرة للتراث والإبداع والفنون، ويمتد المهرجان حتى نهاية شهر ديسمبر، حيث يوفر أنشطة متنوعة تناسب الجميع، من الأطفال الذين سيجدون ورش العمل والمساحات الترفيهية، إلى عشاق الفن والتاريخ الذين يمكنهم استكشاف البيوت التاريخية وتجارب الطعام المميزة على مسار اللؤلؤ، ويُقام هذا المهرجان بالتنسيق بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض وهيئة البحرين للثقافة والآثار.

وعلى مستوى المجمعات التجارية، تستعد مراكز التسوق في أنحاء مملكة البحرين لاستقبال الزوار بعروض وفعاليات ترفيهية مخصصة لهذه المناسبة الوطنية، ومن بين هذه المجمعات، مجمع أفنيوز البحرين الذي يحتضن فعالية "وينتر فيليدج"، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة شتوية فريدة تشمل أنشطة ومعارض حيوية. ويأخذ مهرجان "وينتر فيليدج" في مجمع أفنيوز البحرين زواره في جولة ساحرة تملؤها أجواء الشتاء المفعمة بالحيوية والدفء، حيث توفر المحطة الشتوية مجموعة من الأنشطة والمعارض لتناسب الجميع. بالإضافة إلى مودا مول ومدينة التنين البحرين وسيتي سنتر البحرين والليوان، التي تقدم تجارب تسوق فريدة وعروض حصرية احتفالًا بالمناسبة.

إلى جانب ذلك، تحتضن المملكة عددًا من المناسبات الفنية والثقافية المميزة مثل الحفل الغنائي للفنانة إليسا والفنان تامر عاشور في مركز البحرين العالمي للمعارض، وحفل الفنان ماجد المهندس في مسرح بيون الدانة، حيث تساهم هذه الفعاليات في إضفاء جو احتفالي حيوي وتزيد من بهجة العيد الوطني. ويمتد الكرنفال الاحتفالي ليحتضنه حفل "ليلة بحرينية" على مسرح بيون الدانة بمشاركة كوكبة من الفنانين البحرينيين، على رأسهم الفنان القدير خالد الشيخ، مما يعزز من إحياء الفن الوطني والتواصل الثقافي.

وفي سياق تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية مثالية، تقدم الفنادق والمنتجعات باقات خاصة للاحتفال بالعيد الوطني، ما يتيح للزوار من داخل وخارج المملكة الاستمتاع بتجربة سياحية متكاملة في أجواء احتفالية.

ويمثل موسم أعياد البحرين 2024، الذي تنظمه الهيئة تحت شعار "أعياد البحرين، لكل احتفال قصة"، ملتقى للثقافات والتراث البحريني العريق، حيث تتوزع الفعاليات في مختلف المواقع في المملكة لتشمل بطولة العالم لرفع الأثقال التي تقام في خليج البحرين، مقدمة بذلك منصة رياضية دولية تشهد مشاركة نخبة من الرياضيين من جميع أنحاء العالم.

ويحتضن سوق البراحة فعاليات "ليالي البراحة" في ديار المحرق، حيث يقدم أمسيات ثقافية وفنية تسافر بالزوار في رحلة ممتعة عبر التراث البحريني الأصيل، بينما يجتذب "مهرجان وين وبكم" المقام في حلبة البحرين الدولية شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين والزوار بتقديمه مجموعة متنوعة من عروض التسوق والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية للصغار والكبار. إضافة إلى ذلك، يتيح سوق المزارعين في حديقة البديع النباتية فرصة لعرض المنتجات المحلية بشكل يعكس جهود الزراعة البحرينية ويدعم المزارعين المحليين.

الجدير بالذكر أن موسم أعياد البحرين 2024 تنظمه هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يساهم الرعاة الرئيسيين في دعم الفعاليات، ومن بينهم مجموعة جي إف إتش المالية، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني، وشركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، وبنك السلام، وشركة إنفراكورب، وبنك الكويت الوطني، ومراسي البحرين، وSTC، وشركة بيون، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك"، وشركة سيباركو، وشركة أورباسير.

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