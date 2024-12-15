موسم أعياد البحرين 2024 يواصل تقديم فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة حتى نهاية العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تواصل مملكة البحرين احتفالاتها بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ومايصاحبها من مناسبات وطنية ، حيث أن الاحتفالات بموسم أعياد البحرين تقدم للجميع تجارب ثقافية وترفيهية ورياضية تلامس مختلف الشرائح العمرية وتلبي مختلف الأذواق بالشكل الذي يعكس مكانة هذه المناسبة الوطنية العزيزة.
هذا وتأتي الألعاب النارية في مقدمة هذه الفعاليات، حيث ستنير سماء البحرين بألوان زاهية تُعبِّر عن الفرح والاحتفال في 8 مواقع مختلفة حول المملكة منها واتر جاردن سيتي وخليج البحرين وحلبة البحرين الدولية، إذ أضحت هذه الفعاليات جزءاً لا يتجزأ من الاحتفالات السنوية وتقدّم لحظات لا تُنسى لكل الحاضرين من مواطنين ومقيمين وزوار.
ومن أبرز أحداث هذا الموسم مهرجان "ليالي المحرّق"، والذي يُحول شوارع المحرّق القديمة إلى وجهة ساحرة للتراث والإبداع والفنون، ويمتد المهرجان حتى نهاية شهر ديسمبر، حيث يوفر أنشطة متنوعة تناسب الجميع، من الأطفال الذين سيجدون ورش العمل والمساحات الترفيهية، إلى عشاق الفن والتاريخ الذين يمكنهم استكشاف البيوت التاريخية وتجارب الطعام المميزة على مسار اللؤلؤ، ويُقام هذا المهرجان بالتنسيق بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض وهيئة البحرين للثقافة والآثار.
وعلى مستوى المجمعات التجارية، تستعد مراكز التسوق في أنحاء مملكة البحرين لاستقبال الزوار بعروض وفعاليات ترفيهية مخصصة لهذه المناسبة الوطنية، ومن بين هذه المجمعات، مجمع أفنيوز البحرين الذي يحتضن فعالية "وينتر فيليدج"، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة شتوية فريدة تشمل أنشطة ومعارض حيوية. ويأخذ مهرجان "وينتر فيليدج" في مجمع أفنيوز البحرين زواره في جولة ساحرة تملؤها أجواء الشتاء المفعمة بالحيوية والدفء، حيث توفر المحطة الشتوية مجموعة من الأنشطة والمعارض لتناسب الجميع. بالإضافة إلى مودا مول ومدينة التنين البحرين وسيتي سنتر البحرين والليوان، التي تقدم تجارب تسوق فريدة وعروض حصرية احتفالًا بالمناسبة.
إلى جانب ذلك، تحتضن المملكة عددًا من المناسبات الفنية والثقافية المميزة مثل الحفل الغنائي للفنانة إليسا والفنان تامر عاشور في مركز البحرين العالمي للمعارض، وحفل الفنان ماجد المهندس في مسرح بيون الدانة، حيث تساهم هذه الفعاليات في إضفاء جو احتفالي حيوي وتزيد من بهجة العيد الوطني. ويمتد الكرنفال الاحتفالي ليحتضنه حفل "ليلة بحرينية" على مسرح بيون الدانة بمشاركة كوكبة من الفنانين البحرينيين، على رأسهم الفنان القدير خالد الشيخ، مما يعزز من إحياء الفن الوطني والتواصل الثقافي.
وفي سياق تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية مثالية، تقدم الفنادق والمنتجعات باقات خاصة للاحتفال بالعيد الوطني، ما يتيح للزوار من داخل وخارج المملكة الاستمتاع بتجربة سياحية متكاملة في أجواء احتفالية.
ويمثل موسم أعياد البحرين 2024، الذي تنظمه الهيئة تحت شعار "أعياد البحرين، لكل احتفال قصة"، ملتقى للثقافات والتراث البحريني العريق، حيث تتوزع الفعاليات في مختلف المواقع في المملكة لتشمل بطولة العالم لرفع الأثقال التي تقام في خليج البحرين، مقدمة بذلك منصة رياضية دولية تشهد مشاركة نخبة من الرياضيين من جميع أنحاء العالم.
ويحتضن سوق البراحة فعاليات "ليالي البراحة" في ديار المحرق، حيث يقدم أمسيات ثقافية وفنية تسافر بالزوار في رحلة ممتعة عبر التراث البحريني الأصيل، بينما يجتذب "مهرجان وين وبكم" المقام في حلبة البحرين الدولية شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين والزوار بتقديمه مجموعة متنوعة من عروض التسوق والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية للصغار والكبار. إضافة إلى ذلك، يتيح سوق المزارعين في حديقة البديع النباتية فرصة لعرض المنتجات المحلية بشكل يعكس جهود الزراعة البحرينية ويدعم المزارعين المحليين.
الجدير بالذكر أن موسم أعياد البحرين 2024 تنظمه هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يساهم الرعاة الرئيسيين في دعم الفعاليات، ومن بينهم مجموعة جي إف إتش المالية، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني، وشركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، وبنك السلام، وشركة إنفراكورب، وبنك الكويت الوطني، ومراسي البحرين، وSTC، وشركة بيون، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك"، وشركة سيباركو، وشركة أورباسير.
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