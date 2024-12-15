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الشرطة الاسرائيلية تنصب حواجز بالقدس بعد تحذير من حدث أمني

12/15/2024 8:10:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- زعمت القناة 12 العبرية بورود بلاغ استخباراتي حول وجود شخصين يعتزمان تنفيذ عملية مقاومة
بالقدس ممل جعل القوات
الإسرائيلية الاستنفار بما في ذلك القوات الخاصة وفريق "تكيلا" في الشاباك وتستدعي قوات التدخل السريع.

وبحسب القناة العملية لم تنته بالرغم من
اعتقال مشتبه به والشرطة تبحث عن آخرين.

ونصبت الشرطة الاسرائيلية حواجز على الطرق واستدعت قوات الشاباك بعد تحذير من وجود خلية "إرهابية" بالقدس وأوضحت الشرطة بأن الحدث لم ينته بعد.

يتبع......

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