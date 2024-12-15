الشرطة الاسرائيلية تنصب حواجز بالقدس بعد تحذير من حدث أمني

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- زعمت القناة 12 العبرية بورود بلاغ استخباراتي حول وجود شخصين يعتزمان تنفيذ عملية مقاومة
بالقدس ممل جعل القوات
الإسرائيلية الاستنفار بما في ذلك القوات الخاصة وفريق "تكيلا" في الشاباك وتستدعي قوات التدخل السريع.
وبحسب القناة العملية لم تنته بالرغم من
اعتقال مشتبه به والشرطة تبحث عن آخرين.
ونصبت الشرطة الاسرائيلية حواجز على الطرق واستدعت قوات الشاباك بعد تحذير من وجود خلية "إرهابية" بالقدس وأوضحت الشرطة بأن الحدث لم ينته بعد.
يتبع......
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