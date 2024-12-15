قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية في مدينة نابلس
التاريخ
12/15/2024 8:10:17 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن عدة آليات عسكرية للاحتلال اقتحمت منطقة دوار الاتصالات قرب مخيم بلاطة وشارع الحسبة شرق المدينة.
يتبع...
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