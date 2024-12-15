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قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية في مدينة نابلس

12/15/2024 8:10:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدة آليات عسكرية للاحتلال اقتحمت منطقة دوار الاتصالات قرب مخيم بلاطة وشارع الحسبة شرق المدينة.

يتبع...

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