سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل تمكين للربع الرابع من 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أنّ ما يتواصل تحقيقه من إنجازات مشرفة على صعيد إدماج الكوادر الوطنية في سوق العمل ودعم تطورهم الوظيفي، هو نتاج للدعم والاهتمام اللامحدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ، بما يسهم في خلق الآفاق الواعدة أمام أبناء الوطن إيماناً بدورهم الفاعل ضمن مسيرة البناء والنماء للمملكة.وأشار سموه إلى حزمة البرامج التي تم إطلاقها في نوفمبر من العام الماضي، والتي أسهمت في دعم أكثر من 41 ألف بحريني، عبر خلق الفرص الوظيفية ودعم التطور الوظيفي في مؤسسات القطاع الخاص، بما يصب في تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة، لافتاً سموه إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج وتبني المبادرات التي تسهم في جعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، واستمرار الدفع بمسارات الشراكة مع القطاع الخاص نحو مستويات أكثر تقدماً بما يسهم في تحقيق الخير والنماء لصالح الوطن والمواطن.وخلال الاجتماع، قدّمت السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" عرضًا حول أبرز المنجزات التي تم تنفيذها منذ إطلاق حزمة البرامج وحتى اليوم، والتي أسهمت في تقديم الدعم لأكثر من 15,200 بحريني من خلال البرامج التي تسهم في إدماجهم في سوق العمل، وأكثر من 25,700 بحريني ضمن البرامج التي تستهدف رفع المهارات والتطور الوظيفي، وقد بلغ متوسط الزيادة ضمن برنامج زيادة الأجور اكثر من 80 دينار بحريني. وتم كذلك دعم أكثر من 8,500 مؤسسة في البرامج التي تعزز من النمو والإنتاجية.

وتم عرض الأولويات الإستراتيجية ومؤشرات الأداء للعام 2025، والتي تشمل دعم 50,000 بحريني في سوق العمل ودعم 9,000 مؤسسة في القطاع الخاص، بحيث يتم التركيز على تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات. كما سيواصل الصندوق التزامه بدعم تطوير النظام البيئي المرتبط بسوق العمل والقطاع الخاص لتعزيز فعاليتهما بهدف رفع الأثر من الدعم المقدم.

وعلى الصعيد الداخلي شهد عمل الصندوق تطورًا مستمرًا لتعزيز الأداء المؤسسي وتقديم تجربة عميل مميزة، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة والحلول المبتكرة تضمنت إطلاق منصة جديدة للعملاء، وتوفير خدمات رقمية شاملة وتوظيف الخدمات المصرفية المفتوحة، والشيكات الإلكترونية كأول جهة حكومية تقوم بذلك وغيرها من المبادرات التي تعزز من كفاءة العمليات. ولضمان الاستخدام الأمثل للدعم، تم تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز المسؤولية المالية ومبدأ المساءلة عبر تنفيذ عدد من الإجراءات التي استهدفت تكثيف الجهود الرقابية، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة بما يتضمن استحداث سياسة جديدة للإبلاغ عن المخالفات، وتنويع القنوات المخصصة لذلك، والتوسع في الزيارات التفتيشية، ومنح موظفي الصندوق صفة مأموري الضبط القضائي.

كما تم اعتماد الإستراتيجية الجديدة لمهارات البحرين، والتي تركز على رفع مهارات الكوادر الوطنية من أجل المساهمة في التنمية المستدامة عبر تحديد عدة مجالات رئيسية ذات أولوية إستراتيجية منها بيانات سوق العمل، وتعزيز إطار المهارات، والعمل وفق نظام قائم على المهارات، وبما يضمن تقديم تدريب عالي الجودة والعمل بشكل وثيق مع أصحاب الأعمال، لتطوير قاعدة من الكفاءات الوطنية قادرة على المنافسة في سوق العمل.