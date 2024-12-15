سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مدير في وزارة المالية والاقتصاد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (63) لسنة 2024 بتعيين مدير في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بناءً على عرْض وزير
المالية والاقتصاد الوطني، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله آل خليفة مديراً لإدارة العلاقات الدولية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني بدلاً من الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة.
المادة الثانية
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية
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