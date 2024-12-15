سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مدير في وزارة المالية والاقتصاد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (63) لسنة 2024 بتعيين مدير في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بناءً على عرْض المالية والاقتصاد الوطني، جاء فيه:





المادة الأولى

يُعين الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله آل خليفة مديراً لإدارة العلاقات الدولية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني بدلاً من الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة.





المادة الثانية

على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية