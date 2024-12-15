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جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين رئيس وأعضاء هيئات تسوية النزاع بمحكمة البحرين التجارية الدولية

12/15/2024 8:04:56 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (106) لسنة 2024 بتعيين رئيس وأعضاء هيئات تسوية النزاع بمحكمة البحرين التجارية الدولية، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

يُعين السيد Jan Paulsson رئيساً لمحكمة البحرين التجارية الدولية، ويعين عضواً في هيئات تسوية النزاع كلٌ من:

1- Sir Christopher Greenwood

نائباً للرئيس.

2- Dato Mary Lim Thiam Suan

3- Sanjay Kishan Kaul

4- Sir Vivian Ramsey

5- Hi – Taek Shin

6- Henk Snijders

7- Judith Prakash

8- القاضي فاطمة فيصل حبيل

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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