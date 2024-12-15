جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بتعيين رئيس وأعضاء هيئات تسوية النزاع بمحكمة البحرين التجارية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، مرسوم رقم (106) لسنة 2024 بتعيين رئيس وأعضاء هيئات تسوية النزاع بمحكمة البحرين التجارية الدولية، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين السيد Jan Paulsson رئيساً لمحكمة البحرين التجارية الدولية، ويعين عضواً في هيئات تسوية النزاع كلٌ من:
1- Sir Christopher Greenwood
نائباً للرئيس.
2- Dato Mary Lim Thiam Suan
3- Sanjay Kishan Kaul
4- Sir Vivian Ramsey
5- Hi – Taek Shin
6- Henk Snijders
7- Judith Prakash
8- القاضي فاطمة فيصل حبيل
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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