Sunday, 15 December 2024 07:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بنقل وكيل إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني

12/15/2024 8:04:55 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (107) لسنة 2024 بنقل وكيل إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى
تنقل السيدة مريم عدنان عبدالله الأنصاري وكيل الوزارة للنقل البري والبريد في وزارة المواصلات والاتصالات، لتكون وكيلاً للوزارة للاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بدلاً من السيد أسامة بن صالح العلوي.

المادة الثانية
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

MENAFN15122024000055011008ID1108994769

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث