جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بنقل وكيل إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، مرسوم رقم (107) لسنة 2024 بنقل وكيل إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بناءً على عرْض وزير
المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تنقل السيدة مريم عدنان عبدالله الأنصاري وكيل الوزارة للنقل البري والبريد في وزارة المواصلات والاتصالات، لتكون وكيلاً للوزارة للاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بدلاً من السيد أسامة بن صالح العلوي.
المادة الثانية
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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