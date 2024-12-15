البرلمان العربي يؤكد دعمه لجهود السلطة الوطنية في تولي كافة مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني

MENAFN - Palestine News ) القاهرة / PNN - أكد البرلمان العربي، اليوم الأحد، دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في تولي كافة مسؤولياتها في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية تجاه الشعب الفلسطيني في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها مدينة القدس

ودعا الدول التي لها علاقات اقتصادية مع إسرائيل، إلى وقف التعامل مع الشركات التي تنقب عن البترول والغاز بترخيص باطل من الاحتلال الاسرائيلي تحديدا في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية عموما وتخالف القوانين الدولية.

كما دعا البرلمان في قرار خاص بمستجدات القضية الفلسطينية بختام أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، برئاسة محمد اليماحي، التي عقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة نائب رئيس "لجنة فلسطين" بالبرلمان ناصر أبو بكر، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة، البرلمانات الدولية والاقليمية

والاتحاد البرلماني الدولي للتحرك بالضغط على "كنيست الاحتلال الاسرائيلي" ليتوقف عن وضع التشريعات العنصرية، وإلغاء قرار وقف أنشطة (الأونروا) ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها، باعتبارها تشكل انتهاكا واضحا ومباشرا للأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وجدد، دعوته البرلمانات الدولية والإقليمية والصديقة، لتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وفي المنظمات الدولية.

وطالب بضرورة التنسيق بين برلمانات الدول العربية، والإقليمية الفاعلة، لدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها في كافة المحافل الدولية.

وأعرب عن رفضه، لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا داخل أرضهم أو خارجها، من قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، باعتبارها جريمة حرب وخرقا فاضحا للقانون الدولي سنتصدى لها جميعا.

وثمن البرلمان العربي، الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار، وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، ويدعم الجهود المصرية- القطرية المشتركة الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.

وأكد استمرار تحركه على مستوى البرلمانات الإقليمية والدولية والمنظمات الأممية وتحركه في اتجاه آليات العدالة الدولية سواء محكمة العدل أو المحكمة الجنائية الدولية، وسيستمر في وضع خطط تحرك عملية على كافة المستويات ومع جميع الأطراف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية العادلة حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا، كل الأطراف الدولية والأممية للاضطلاع بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

كما دعا البرلمان العربي شعوب العالم الحر إلى مواصلة مقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال، ويناشد برلمانات الدول التي تدعم الاحتلال بالضغط عليها لمقاطعة كيان الاحتلال اقتصاديًا حتى إنهاء حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيذا لقرارات مجلس الجامعة العربية على مستويي القمة والوزاري دعا كافة الدول العربية ودول العالم الى ادراج الافراد والمنظمات الإرهابية الاسرائيلية على قوائم الارهاب الوطنية العربية، ومقاطعة الشركات الدولية التي تعمل بمستوطنات الاحتلال وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد على ضرورة حظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال، وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، والتي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة، من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها.

ودعا، البرلمان العربي، إلى حشد الدعم والتأييد الدولية لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية ودعم الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها العضو غير الدائم في المجموعتين العربية والإسلامية في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلا عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني، والعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق قرارات شبكة الأمان العربية، عبر حكومة دولة فلسطين.

وأكد أن منظمة التحرير، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات خارجية للالتفاف عليها، وتعزيز دورها ومكانتها وأطرها المختلفة، ومكانة المجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني"، داعيا الكل الفلسطيني للانخراط في منظمة التحرير، وانجاح المصالحة الوطنية عبر جولات الحوار القادمة، لتحقيق وحدة موقف الفصائل، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والنضال الوطني.

وأعرب البرلمان عن رفضه، للتعذيب الممنهج والعنف والتحرش الجنسي بحق الأسرى والأسيرات الذي يعتبر خرقا سافرا لحقوق الأسرى الذي تضمنته اتفاقيات جنيف، وهو ما يتطلب تدخلا دوليا لوقف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، ويتطلب تفعيل أدوات وآليات المساءلة والحساب والعقاب لهذا الكيان الغاصب.

من جانبه قال أبو بكر، إن هذه القرارات تأتي إيمانا بأن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية وفى قمة أولويات البرلمان العربي، وانطلاقا من العمل من خلال نهج عملي فاعل وداعم للقضية الفلسطينية، بتواصل مستمر وجاد مع البرلمانات الإقليمية والدولية للوقوف مع الحق الفلسطيني والتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته ومعاناته، والعمل على إنهاء الاحتلال والوقف الفوري للعدوان، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وحشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة شعبنا، حتى ينال حقوقه المشروعة كاملة.

وأوضح أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة إنسانية كبرى تعكس وحشية الاحتلال وصمت العالم على معاناة شعب محاصر ومظلوم، مشيرا إلى أن هذه المأساة المستمرة تكشف عن ازدواجية المعايير الدولية، حيث يمنح الاحتلال الدعم المطلق من قبل دول كبرى، بينما يترك الشعب الفلسطيني يعاني تحت الحصار والقصف.