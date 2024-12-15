أعياد ميلادية بلا زينة واجواء حزينة تلف بيت لحم في موسم الميلاد المجيد 2024 ...شاهد تقرير PNN

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN- تقرير رنا عوينة/ للعام الثاني على التوالي، تستقبل مدينة بيت لحم أعياد الميلاد وسط غياب كامل لمظاهر الاحتفال التي اعتادت أن تزين المدينة في هذا الوقت، لتقتصر الأجواء الميلادية على الصلوات والطقوس الدينية، في مشهد يعكس تأثير الأزمات المتلاحقة التي تعيشها المدينة، خاصة في ظل العدوان المتواصل على غزة.

من جهتها قررت بلدية بيت لحم عدم إقامة أي مظاهر احتفالية، مكتفية بالصلوات والطقوس الدينية داخل الكنائس.

وقال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان لشبكة فلسطين الإخبارية PNN: "إن هذا القرار اتخذ تقديرًا للظروف التي تمر بها المدينة وأهلنا في قطاع غزة."

مؤكدًا أن عيد الميلاد يمثل عقيدة وإيمانًا راسخًا، ولا يمكن لأحد أن يلغي هذا العيد. ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية، تقتصر الاحتفالات على الصلوات التي تقام في الكنائس، حيث يواصل أبناء شعبنا ممارسة شعائرهم الدينية مثل باقي العالم.

وفي كنائس بيت لحم، تتواصل الصلوات التي تحمل في طياتها دعوات بالأمل والسلام، حيث يؤكد رجال الدين أن الميلاد ليس مجرد زينة وأضواء، بل هو رسالة محبة وصمود.

وفي هذا السياق، أضاف الأب عيسى ثلجية بأن رغم الظروف الصعبة التي نعيشها كل عام، إلا أن الاحتفال بميلاد السيد المسيح يبقى حاضرًا من خلال الصلوات والطقوس الدينية، أملاً في أن يعم السلام والمحبة على كل من يعيشون في أوضاع صعبة.

الغياب الواضح لمظاهر العيد لم يقتصر أثره على الحالة النفسية والمعنوية لأهالي بيت لحم، بل طال الحركة التجارية أيضًا، حيث يشكو أصحاب المحال التجارية من ركود حاد. فبعد أن كانت الأعياد فرصة لتنشيط الحركة الاقتصادية وجذب الحجاج والسياح، أضحت المحال التجارية شبه خاوية، مما زاد من أعباء التجار.

من جهته أوضح شريف صبح صاحب محل تجاري "أن مدينة بيت لحم تعتمد بشكل كبير على السياحة، وخاصة خلال الأعياد المجيدة. ولكن هذا العام كان مؤلمًا جدًا، حيث غابت الحركة السياحية بسبب الأوضاع الراهنة والحرب على غزة."

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يبقى الامل حيًّا في أن تعود أيام العيد المقبلة بمحبة وسلام.