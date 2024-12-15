المواصفات والمقاييس تحصل على شهادتي اعتماد الجودة والحلال من مركز الاعتماد الخليجي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، عن تحقيق إنجاز تاريخي بحصولها على شهادتي اعتماد دوليتين من مركز الاعتماد الخليجي، وهما شهادة اعتماد الحلال رقم HPC 0104 وفقا للمعيار الدولي GSO 2055-2:2021 "الأغذية الحلال - الجزء الثاني: متطلبات جهات إصدار شهادات الحلال"، وشهادة اعتماد الجودة وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة.
وقالت المواصفات والمقاييس في بيان لها، اليوم الأحد، إن هذا الإنجاز يأتي كخطوة جديدة في مسيرة المؤسسة لتعزيز البنية التحتية للجودة في فلسطين، ويهدف لتطوير منظومة التحقق من المطابقة للمنتجات والخدمات والسعي نحو الاعتراف الإقليمي والدولي بالمواصفات الفلسطينية، لرفع كفاءة المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العربية والعالمية.
وتابع البيان: يبرز هذا الاعتماد الدولي المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المنتجات والخدمات الفلسطينية، حيث يُسهم في تعزيز الثقة بها من خلال ضمان تلبية أعلى معايير الجودة العالمية. كما يعكس قدرة المؤسسة على تقديم خدمات تلبي المتطلبات الدولية، ما يمنح المستهلكين طمأنينة تجاه المنتجات التي تحمل شهادات الجودة والحلال الصادرة عن فلسطين، والمصدرين سرعة دخول منتجاتهم الى الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الإسلامية والخليجية التي تعتمد على شهادات الحلال والجودة كشرط أساسي.
كما يعزز هذا التطور الشعار الدولي "اختبر مرة تُقبل في كل مكان"، ما يدعم حركة التجارة ويوسع انتشار المنتجات الوطنية الفلسطينية بشكل ملحوظ.
يشار إلى أن حصول فلسطين على هاتين الشهادتين يمثل خطوة استراتيجية حيث انه يساهم في مساعدة فلسطين لتوقيع اتفاقيات اعتراف متبادل دولية جديدة.، وهذا الإنجاز جاء بدعم وتمويل من برنامج "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية، في إطار جهودها المستمرة لدعم المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من تحقيق أعلى مستويات الجودة والاعتماد الدولي.
وقال وزير الصناعة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عرفات عصفور: إن هذا الإنجاز الكبير يُضاف إلى سجل إنجازات الحكومة التاسعة عشرة، ويعكس التزامنا الراسخ بدعم المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.
وأشاد بطواقم مؤسسة المواصفات والمقاييس لجهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب لتحقيق هذا الإنجاز الذي يرفع اسم فلسطين عاليا، مثمنا دعم برنامج 'تصدير' والقنصلية البريطانية الذي كان له دور محوري في تحقيق هذا الاعتماد، الذي يؤكد قدرتنا على مواجهة التحديات وتقديم الأفضل لصناعتنا واقتصادنا الوطني.
وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية التزامها المستمر بتطوير منظومة الجودة والاعتماد، بما يعزز مكانة فلسطين كدولة قادرة على المنافسة عالميا، حيث يُعد هذا الإنجاز خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية المؤسسة في دعم المنتج الوطني وتعزيز ثقة المستهلكين به محليا ودوليا.
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