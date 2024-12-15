المواصفات والمقاييس تحصل على شهادتي اعتماد الجودة والحلال من مركز الاعتماد الخليجي

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، عن تحقيق إنجاز تاريخي بحصولها على شهادتي اعتماد دوليتين من مركز الاعتماد الخليجي، وهما شهادة اعتماد الحلال رقم HPC 0104 وفقا للمعيار الدولي GSO 2055-2:2021 "الأغذية الحلال - الجزء الثاني: متطلبات جهات إصدار شهادات الحلال"، وشهادة اعتماد الجودة وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة.

وقالت المواصفات والمقاييس في بيان لها، اليوم الأحد، إن هذا الإنجاز يأتي كخطوة جديدة في مسيرة المؤسسة لتعزيز البنية التحتية للجودة في فلسطين، ويهدف لتطوير منظومة التحقق من المطابقة للمنتجات والخدمات والسعي نحو الاعتراف الإقليمي والدولي بالمواصفات الفلسطينية، لرفع كفاءة المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العربية والعالمية.

وتابع البيان: يبرز هذا الاعتماد الدولي المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المنتجات والخدمات الفلسطينية، حيث يُسهم في تعزيز الثقة بها من خلال ضمان تلبية أعلى معايير الجودة العالمية. كما يعكس قدرة المؤسسة على تقديم خدمات تلبي المتطلبات الدولية، ما يمنح المستهلكين طمأنينة تجاه المنتجات التي تحمل شهادات الجودة والحلال الصادرة عن فلسطين، والمصدرين سرعة دخول منتجاتهم الى الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الإسلامية والخليجية التي تعتمد على شهادات الحلال والجودة كشرط أساسي.

كما يعزز هذا التطور الشعار الدولي "اختبر مرة تُقبل في كل مكان"، ما يدعم حركة التجارة ويوسع انتشار المنتجات الوطنية الفلسطينية بشكل ملحوظ.

يشار إلى أن حصول فلسطين على هاتين الشهادتين يمثل خطوة استراتيجية حيث انه يساهم في مساعدة فلسطين لتوقيع اتفاقيات اعتراف متبادل دولية جديدة.، وهذا الإنجاز جاء بدعم وتمويل من برنامج "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية، في إطار جهودها المستمرة لدعم المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من تحقيق أعلى مستويات الجودة والاعتماد الدولي.

وقال وزير الصناعة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عرفات عصفور: إن هذا الإنجاز الكبير يُضاف إلى سجل إنجازات الحكومة التاسعة عشرة، ويعكس التزامنا الراسخ بدعم المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.

وأشاد بطواقم مؤسسة المواصفات والمقاييس لجهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب لتحقيق هذا الإنجاز الذي يرفع اسم فلسطين عاليا، مثمنا دعم برنامج 'تصدير' والقنصلية البريطانية الذي كان له دور محوري في تحقيق هذا الاعتماد، الذي يؤكد قدرتنا على مواجهة التحديات وتقديم الأفضل لصناعتنا واقتصادنا الوطني.

وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية التزامها المستمر بتطوير منظومة الجودة والاعتماد، بما يعزز مكانة فلسطين كدولة قادرة على المنافسة عالميا، حيث يُعد هذا الإنجاز خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية المؤسسة في دعم المنتج الوطني وتعزيز ثقة المستهلكين به محليا ودوليا.