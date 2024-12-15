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التربية: إعلان نتائج الثانوية العامة (الدورة الثالثة) يوم غد

12/15/2024 7:09:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أن موعد نتائج الثانوية العامة لعام 2024 الدورة الثالثة (الاستكمالية) سيكون يوم غد الاثنين في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.

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