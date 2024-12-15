التربية: إعلان نتائج الثانوية العامة (الدورة الثالثة) يوم غد

التربية: إعلان نتائج الثانوية العامة (الدورة الثالثة) يوم غد
التاريخ
12/15/2024 7:09:09 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أن موعد نتائج الثانوية العامة لعام 2024 الدورة الثالثة (الاستكمالية) سيكون يوم غد الاثنين في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.
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