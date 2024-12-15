الاحتلال يدمر محاصيل زراعية في أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا/PNN- دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمرون، اليوم الأحد، محاصيل زراعية في قرية النويعمة، بمدينة أريحا.
وأوضح المزارع المتضرر علاء سامي دريعات، أن 3 جرافات برفقة جيش الاحتلال ومستعمرين جرفت مزرعة له ولشقيقيه يعتمدون عليها كمصدر رزق رئيسي لهم ولعائلاتهم، وتقدر مساحتها 40 دونما في منطقة مصنفة "ج"، وجرفوا محاصيل موسمية من بندورة وكوسا وباذنجان، كما دمرت أنابيب وخطوط المياه في المزرعة بالكامل.
وأشار إلى أن أحد ضباط جيش الاحتلال طالبه بدفع كلفة التجريف.
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