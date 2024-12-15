الاحتلال يدمر محاصيل زراعية في أريحا

MENAFN - Palestine News ) أريحا/PNN- دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمرون، اليوم الأحد، محاصيل زراعية في قرية النويعمة، بمدينة أريحا.

وأوضح المزارع المتضرر علاء سامي دريعات، أن 3 جرافات برفقة جيش الاحتلال ومستعمرين جرفت مزرعة له ولشقيقيه يعتمدون عليها كمصدر رزق رئيسي لهم ولعائلاتهم، وتقدر مساحتها 40 دونما في منطقة مصنفة "ج"، وجرفوا محاصيل موسمية من بندورة وكوسا وباذنجان، كما دمرت أنابيب وخطوط المياه في المزرعة بالكامل.

وأشار إلى أن أحد ضباط جيش الاحتلال طالبه بدفع كلفة التجريف.