وزيرة شؤون الشباب تجتمع مع رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة
شؤون الشباب، الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين الشقيقة، وذلك بحضور طه محمد عبد القادر، سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء أشادت وزيرة شؤون الشباب بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة فلسطين الشقيقة في مختلف المجالات بما فيها الجوانب الشبابية، منوهةً بالجهود الكبيرة التي يبذلها معالي الفريق جبريل الرجوب في تقوية العلاقات الشبابية بين البلدين وفتح المزيد من الآفاق للتعاون الشبابي.
من جانبه أشاد الفريق جبريل الرجوب بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة الشبابية، مؤكدًا حرص بلاده على بناء علاقات شبابية متينة مع مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، بحثت وزيرة شؤون الشباب مع
رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجانب الشبابي وتأطير هذا التعاون بما يساهم في إطلاق مبادرات شبابية مشتركة
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