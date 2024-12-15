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وزيرة شؤون الشباب تجتمع مع رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني

12/15/2024 7:06:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين الشقيقة، وذلك بحضور طه محمد عبد القادر، سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء أشادت وزيرة شؤون الشباب بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة فلسطين الشقيقة في مختلف المجالات بما فيها الجوانب الشبابية، منوهةً بالجهود الكبيرة التي يبذلها معالي الفريق جبريل الرجوب في تقوية العلاقات الشبابية بين البلدين وفتح المزيد من الآفاق للتعاون الشبابي.
من جانبه أشاد الفريق جبريل الرجوب بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة الشبابية، مؤكدًا حرص بلاده على بناء علاقات شبابية متينة مع مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، بحثت وزيرة شؤون الشباب مع
رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجانب الشبابي وتأطير هذا التعاون بما يساهم في إطلاق مبادرات شبابية مشتركة

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