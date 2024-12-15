المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحتفي بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان احتفالية لمنتسبيها بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظ مقاليد الحكم.
وخلال كلمته التي ألقاها في الحفل رفع المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس المفوضين والعاملين في الأمانة العامة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، و إلى شعب مملكة البحرين العزيز، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية ، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم.
وأكد الدرازي حرص المؤسسة على إحياء هذا اليوم الوطني العزيز سنويًا، لاستذكار ما حققته مملكتنا الغالية من إنجازات وطنية على جميع الأصعدة في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي رسخ قيم حقوق الإنسان على مختلف الصعد وفق أُطر ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، داعيًا المولى القدير أن تعود هذه المناسبة الميمونة على البحرين بالخير والاستقرار.
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