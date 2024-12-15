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المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحتفي بالأعياد الوطنية

12/15/2024 7:06:48 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان احتفالية لمنتسبيها بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظ مقاليد الحكم.

وخلال كلمته التي ألقاها في الحفل رفع المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس المفوضين والعاملين في الأمانة العامة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، و إلى شعب مملكة البحرين العزيز، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية ، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم.

وأكد الدرازي حرص المؤسسة على إحياء هذا اليوم الوطني العزيز سنويًا، لاستذكار ما حققته مملكتنا الغالية من إنجازات وطنية على جميع الأصعدة في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي رسخ قيم حقوق الإنسان على مختلف الصعد وفق أُطر ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، داعيًا المولى القدير أن تعود هذه المناسبة الميمونة على البحرين بالخير والاستقرار.

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