الجهاز الوطني للإيرادات يحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، أقام الجهاز الوطني للإيرادات احتفالًا بحضوررنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز ومشاركة جميع منتسبيه.
ورفعت رنا إبراهيم فقيهي أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك
البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين الوفي بهذه المناسبة المجيدة.
وخلال الاحتفالية، ثمنت فقيهي مشاعر منتسبي الجهاز المخلصة وجهودهم المضنية لرفعة هذا الوطن، مؤكدةً على أهمية الاستمرار في العطاء والمثابرة بكل عزيمة وروح وطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.
ومن جانبهم، أعرب المنتسبون عن سعادتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم، مؤكدين ولاءهم وعزمهم على مواصلة العطاء لتحقيق تطلعات المملكة وتعزيز مسيرتها التنموية الشاملة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبدعم ومتابعة دؤوبة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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