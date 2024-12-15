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الجهاز الوطني للإيرادات يحتفل بالأعياد الوطنية

12/15/2024 6:12:36 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، أقام الجهاز الوطني للإيرادات احتفالًا بحضوررنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز ومشاركة جميع منتسبيه.

ورفعت رنا إبراهيم فقيهي أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين الوفي بهذه المناسبة المجيدة.

وخلال الاحتفالية، ثمنت فقيهي مشاعر منتسبي الجهاز المخلصة وجهودهم المضنية لرفعة هذا الوطن، مؤكدةً على أهمية الاستمرار في العطاء والمثابرة بكل عزيمة وروح وطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.

ومن جانبهم، أعرب المنتسبون عن سعادتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم، مؤكدين ولاءهم وعزمهم على مواصلة العطاء لتحقيق تطلعات المملكة وتعزيز مسيرتها التنموية الشاملة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبدعم ومتابعة دؤوبة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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