الاحتلال يعتقل مواطنا بعد الاعتداء عليه ويصيب آخرين بالاختناق في دورا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت شابا، بعد الاعتداء عليه.
وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة دوار الأسرى وسط بلدة دورا، واعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد، عقب الاعتداء عليه بالضرب.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات أطلقت قنابل الغاز السام صوب المواطنين، ومحالهم التجارية، ما تسبب باختناق بعضهم.
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