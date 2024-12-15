الاحتلال يعتقل مواطنا بعد الاعتداء عليه ويصيب آخرين بالاختناق في دورا

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت شابا، بعد الاعتداء عليه.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة دوار الأسرى وسط بلدة دورا، واعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد، عقب الاعتداء عليه بالضرب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات أطلقت قنابل الغاز السام صوب المواطنين، ومحالهم التجارية، ما تسبب باختناق بعضهم.