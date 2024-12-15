لتقييد حركة المواطنين: الاحتلال يعتزم نشر منظومات إطلاق نار آلية في الضفة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لنشر منظومة أسلحة آلية مثبتة على أبراج مراقبة تشغلها راصدات عن بعد، لأول مرة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك وفقًا لتقرير أوردته إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد.

والمنظومة التي يطلق عليها "روئيه - يوريه" (يرى- يطلق) هي نظام أسلحة متطور من تطوير شركة "رافائيل" للأنظمة القتالية، ويتألف من برج يحتوي على وسائل مراقبة متطورة ومنظومة إطلاق نيران قاتلة يتم التحكم بها عن بعد من مراكز قيادة.

وذكر التقرير أنه منذ دخول هذه المنظومة إلى ترسانة الجيش الإسرائيلي عام 2008، تم استخدامها حصريًا في قطاع غزة، حيث نشرت على طول السياج الأمني شرق القطاع، وشغلت بواسطة راصدات لاستهداف الفلسطينيين الذين يقتربون من السياج الفاصل.

وأوضحت الإذاعة، أن وحدة الاستطلاع 636 التابعة لفرقة الضفة الغربية ستتولى تشغيل المنظومات.