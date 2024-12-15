لتقييد حركة المواطنين: الاحتلال يعتزم نشر منظومات إطلاق نار آلية في الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN -
يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لنشر منظومة أسلحة آلية مثبتة على أبراج مراقبة تشغلها راصدات عن بعد، لأول مرة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك وفقًا لتقرير أوردته إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد.
والمنظومة التي يطلق عليها "روئيه - يوريه" (يرى- يطلق) هي نظام أسلحة متطور من تطوير شركة "رافائيل" للأنظمة القتالية، ويتألف من برج يحتوي على وسائل مراقبة متطورة ومنظومة إطلاق نيران قاتلة يتم التحكم بها عن بعد من مراكز قيادة.
وذكر التقرير أنه منذ دخول هذه المنظومة إلى ترسانة الجيش الإسرائيلي عام 2008، تم استخدامها حصريًا في قطاع غزة، حيث نشرت على طول السياج الأمني شرق القطاع، وشغلت بواسطة راصدات لاستهداف الفلسطينيين الذين يقتربون من السياج الفاصل.
وأوضحت الإذاعة، أن وحدة الاستطلاع 636 التابعة لفرقة الضفة الغربية ستتولى تشغيل المنظومات.
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