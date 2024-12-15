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جهاز المساحة والتسجيل العقاري ينظم احتفالية مع منسوبيه بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية

12/15/2024 6:05:00 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم جهاز المساحة والتسجيل العقاري احتفالًا بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
مقاليد الحكم.

وبهذه المناسبة، رفع المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن فخره وسعادته الغامرة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مشيدًا بما تحقق من منجزات حضارية ومكتسبات وطنية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بفضل رؤى وتوجيهات جلالته، وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، والتي أسهمت بأن تتبوأ المملكة مكانة دولية وعالمية رفيعة، داعيًا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على المملكة بالخير والمسرات.

وأشار إلى أن الاحتفالات بالأعياد الوطنية، تعد فرصة يستذكر فيها الجميع المسيرة الوطنية الحافلة بالإنجازات والنجاحات التي مكنت المملكة من تبوؤ مكانة رفيعة في مختلف المحافل الدولية.
من جانبهم أعرب الموظفون عن سعادتهم بهذه المناسبة، وأكدوا بأن الاحتفال باليوم الوطني يعد فرصة للتعبير عن انتمائهم ووطنيتهم، ويشكل دافعا نحو تقديم المزيد من العطاء والبذل للمملكة الغالية.

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