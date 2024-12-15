جهاز المساحة والتسجيل العقاري ينظم احتفالية مع منسوبيه بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظم جهاز المساحة والتسجيل العقاري احتفالًا بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
مقاليد الحكم.
وبهذه المناسبة، رفع المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك
البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن فخره وسعادته الغامرة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مشيدًا بما تحقق من منجزات حضارية ومكتسبات وطنية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بفضل رؤى وتوجيهات جلالته، وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، والتي أسهمت بأن تتبوأ المملكة مكانة دولية وعالمية رفيعة، داعيًا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على المملكة بالخير والمسرات.
وأشار إلى أن الاحتفالات بالأعياد الوطنية، تعد فرصة يستذكر فيها الجميع المسيرة الوطنية الحافلة بالإنجازات والنجاحات التي مكنت المملكة من تبوؤ مكانة رفيعة في مختلف المحافل الدولية.
من جانبهم أعرب الموظفون عن سعادتهم بهذه المناسبة، وأكدوا بأن الاحتفال باليوم الوطني يعد فرصة للتعبير عن انتمائهم ووطنيتهم، ويشكل دافعا نحو تقديم المزيد من العطاء والبذل للمملكة الغالية.
MENAFN15122024000055011008ID1108994564
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.