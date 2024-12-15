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وزارة العمل تنظم احتفالاً لمنتسبيها بمناسبة الأعياد الوطنية

12/15/2024 6:04:58 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة العمل، احتفالًا بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
مقاليد الحكم.

وبهذه المناسبة، ألقى سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، كلمة رفع من خلالها
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد سموه أن هذه الأعياد الوطنية تعد فرصة لتجديد العهد والولاء لجلالة الملك المعظم ، وتأكيد الحرص على مواصلة العمل بجد وإخلاص لرفعة الوطن، منوهًا بالجهود التي قامت بها كوادر الوزارة خلال هذا العام لأداء رسالة الوزارة من أجل خدمة المواطنين، داعيًا إلى تقديم المزيد من العطاء لتحقيق أفضل النتائج من خلال تقديم أفضل الخدمات بما يحقق التطلعات المنشودة.

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