وزارة العمل تنظم احتفالاً لمنتسبيها بمناسبة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة العمل، احتفالًا بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
مقاليد الحكم.
وبهذه المناسبة، ألقى سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، كلمة رفع من خلالها
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء.
وأكد سموه أن هذه الأعياد الوطنية تعد فرصة لتجديد العهد والولاء لجلالة الملك المعظم ، وتأكيد الحرص على مواصلة العمل بجد وإخلاص لرفعة الوطن، منوهًا بالجهود التي قامت بها كوادر الوزارة خلال هذا العام لأداء رسالة الوزارة من أجل خدمة المواطنين، داعيًا إلى تقديم المزيد من العطاء لتحقيق أفضل النتائج من خلال تقديم أفضل الخدمات بما يحقق التطلعات المنشودة.
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