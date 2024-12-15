Sunday, 15 December 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البت بقرار الحد الأدنى للأجور الاثنين

12/15/2024 5:18:42 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل للاجتماع تجمع الاثنين للبت برفع الحد الأدنى للأجور.

وتوقع الزيود أن تبت اللجنة الثلاثية بقرارها فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور غدا الاثنين، بحسب
المملكة.

واللجنة الثلاثية لشؤون العمل وفقا لأحكام قانون العمل هي صاحبة الصلاحية لتحديد الحد الأدنى للأجور وتضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب العمل والحكومة والعمال.

وفي وقت سابق، قال وزير العمل خالد البكار، إنه تمت دعوة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الاثنين؛ لمناقشة عدة ملفات ومنها اتفاقيات دولية ومذكرات تفاهم ما بين وزارة العمل ودول أخرى وستتم دراسة الحد الأدنى للأجور.

وأشار البكار إلى أن هناك توافقا بين أطراف المعادلة الثلاثة، لافتا النظر إلى أن لجنة شؤون العمل تتشكل من أصحاب العمل وممثلي اتحاد نقابات العمال ووزارة العمل.

وأكد أن دور وزارة العمل هو دور توثيقي للوصول إلى معادلة لا تؤثر على نسب البطالة، ولا تؤثر على النمو الاقتصادي وتشجع العمال الحصول على الحد الأدنى من الأجور.

وأوضح البكار أن ما هو مطلوب عكس نسب التضخم للأعوام 2022 و2023 و2024 التي تقدر بنحو 21.80 دينارا على الحد الأدنى للأجور، معربا عن أمله أن تتم دراسة ها الرقم ويتم التوافق عليه أو أعلى منه.

وتابع البكار: "لمسنا توافقا بين أعضاء اللجنة الثلاثية لشؤون العمل على رفع الحد الأدنى للأجور".

وبين منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات تحمل عنوان "اقتصاديات الحد الأدنى للأجور: نظرة على الحالة الأردنية" أن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا (143.0 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 260 دينارا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.

MENAFN15122024000151011027ID1108994542

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث