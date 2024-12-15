وحدات إدارية في الضريبة لمتابعة الالتزام بالفوترة

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- Khaberni) خبرني - قرر الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات استحداث وحدات إدارية بمستوى شعبة لمتابعة الالتزام بنظام الفوترة الوطني الالكتروني في جميع اقسام التدقيق التابعة لمديريات كبار المكلفين ومتوسطي دافعي الضرائب ومديريات صغار المكلفين وتم مصادقة لجنة التخطيط والمتابعة على استحداث هذه الشعبة.
وستتولى هذه الشعبة متابعة واعداد التقارير والبيانات الدورية والمعلومات المتعلقة بالمكلفين الواجب عليهم الالتزام بالانضمام الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني والمكلفين الذين قاموا بالالتزام والتسجيل.
وأضاف أبو علي ان استحداث هذه الشعبة سيساهم في تحسين نسب الالتزام بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وتمكين المديريات من متابعة غير الملتزمين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين.
ودعا أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إلى سرعة الانضمام والربط على نظام الفوترة الوطني الالكتروني، في حال لم يقوموا حتى الآن بالتسجيل بالنظام، وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا، تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية، موضحا أنه يمكن التسجيل بالنظام من خلال الرابط الإلكتروني:
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ويذكر انه بموجب نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، رقم (13) لسنة 2023. فإن الملزمين بالنظام من الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة، ملزمون بإصدار الفاتورة إلكترونياً من خلال النظام، وغير مكلفين بالاحتفاظ بنسخ ورقية من الفواتير.
وبموجب احكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة المنشآت والاعمال المرخصة التي يقل مبيعات اي منها السنوية عن (75) ألف دينار، وتشمل البقالات (ميني ماركت او سوبر ماركت، او دكان)، ومن في حكمها بالإضافة إلى الحرف المرخصة في اي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل ايراداتها السنوية عن (30) ألف دينار، والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) ألف دينار.
واوضح ابو علي ان الدائرة ستبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من المكلفين الملزمين بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني استناداً لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها.
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