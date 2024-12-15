وحدات إدارية في الضريبة لمتابعة الالتزام بالفوترة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قرر الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة والمبيعات استحداث وحدات إدارية بمستوى شعبة لمتابعة الالتزام بنظام الفوترة الوطني الالكتروني في جميع اقسام التدقيق التابعة لمديريات كبار المكلفين ومتوسطي دافعي الضرائب ومديريات صغار المكلفين وتم مصادقة لجنة التخطيط والمتابعة على استحداث هذه الشعبة.

وستتولى هذه الشعبة متابعة واعداد التقارير والبيانات الدورية والمعلومات المتعلقة بالمكلفين الواجب عليهم الالتزام بالانضمام الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني والمكلفين الذين قاموا بالالتزام والتسجيل.

وأضاف أبو علي ان استحداث هذه الشعبة سيساهم في تحسين نسب الالتزام بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وتمكين المديريات من متابعة غير الملتزمين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين.

ودعا أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، إلى سرعة الانضمام والربط على نظام الفوترة الوطني الالكتروني، في حال لم يقوموا حتى الآن بالتسجيل بالنظام، وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا، تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية، موضحا أنه يمكن التسجيل بالنظام من خلال الرابط الإلكتروني:

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ويذكر انه بموجب نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، رقم (13) لسنة 2023. فإن الملزمين بالنظام من الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة، ملزمون بإصدار الفاتورة إلكترونياً من خلال النظام، وغير مكلفين بالاحتفاظ بنسخ ورقية من الفواتير.

وبموجب احكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم واصدار الفاتورة المنشآت والاعمال المرخصة التي يقل مبيعات اي منها السنوية عن (75) ألف دينار، وتشمل البقالات (ميني ماركت او سوبر ماركت، او دكان)، ومن في حكمها بالإضافة إلى الحرف المرخصة في اي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل ايراداتها السنوية عن (30) ألف دينار، والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) ألف دينار.

واوضح ابو علي ان الدائرة ستبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من المكلفين الملزمين بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني استناداً لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها.