وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري العربي الغربي المشترك بشأن الوضع في سوريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري العربي الغربي المشترك الذي دعت إليه المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والذي عقد في مدينة العقبة لبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين بصفتها رئيسة الدورة الحالية للجامعة العربية، ودولة قطر، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية التركية، والجمهورية الفرنسية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية والمبعوث الأممي حول سوريا، وسفير المملكة المتحدة وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتم خلال الاجتماع تدارس الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، وتداعياتها على الأمن والاستقرار وسبل دعم بدء عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق للأمن والاستقرار والتنمية، وتحفظ وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية.
وصدر في ختام الاجتماع بيان مشترك أكد على الدعم الكامل للشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه لبناء مستقبل أكثر أملا وأمنا وسلاما.
وأعرب المشاركون عن التزامهم بالمبادئ التي يعتقدون أنها في مصلحة الشعب السوري والمنطقة والعالم في هذه الفترة الحرجة.
وعبروا عن اعتقادهم أن العملية السياسية الانتقالية يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية وإنتاج حكومة شاملة وغير طائفية ويتم تشكيلها من خلال عملية شفافة تستند إلى مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وكذلك دعمهم لولاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتوسيع نطاق وجود الأمم المتحدة على الأرض.
وأكدوا الدعم الكامل لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، وشددوا على احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة والأقليات، والحفاظ على مؤسسات الدولة التي تخدم مصالح الشعب السوري وتقديم الخدمات الحيوية له، وتوفير الوصول غير المقيد للمساعدات الانسانية وحرية الحركة للنازحين والعائدين
وحماية جميع المنشآت والموظفين الدبلوماسيين الأجانب وتأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية على نحو آمن.
وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والسفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية.
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