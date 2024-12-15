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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري العربي الغربي المشترك بشأن الوضع في سوريا

12/15/2024 5:13:45 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري العربي الغربي المشترك الذي دعت إليه المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والذي عقد في مدينة العقبة لبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين بصفتها رئيسة الدورة الحالية للجامعة العربية، ودولة قطر، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية التركية، والجمهورية الفرنسية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية والمبعوث الأممي حول سوريا، وسفير المملكة المتحدة وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتم خلال الاجتماع تدارس الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، وتداعياتها على الأمن والاستقرار وسبل دعم بدء عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق للأمن والاستقرار والتنمية، وتحفظ وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية.
وصدر في ختام الاجتماع بيان مشترك أكد على الدعم الكامل للشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه لبناء مستقبل أكثر أملا وأمنا وسلاما.
وأعرب المشاركون عن التزامهم بالمبادئ التي يعتقدون أنها في مصلحة الشعب السوري والمنطقة والعالم في هذه الفترة الحرجة.
وعبروا عن اعتقادهم أن العملية السياسية الانتقالية يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية وإنتاج حكومة شاملة وغير طائفية ويتم تشكيلها من خلال عملية شفافة تستند إلى مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وكذلك دعمهم لولاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتوسيع نطاق وجود الأمم المتحدة على الأرض.
وأكدوا الدعم الكامل لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، وشددوا على احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة والأقليات، والحفاظ على مؤسسات الدولة التي تخدم مصالح الشعب السوري وتقديم الخدمات الحيوية له، وتوفير الوصول غير المقيد للمساعدات الانسانية وحرية الحركة للنازحين والعائدين
وحماية جميع المنشآت والموظفين الدبلوماسيين الأجانب وتأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية على نحو آمن.

وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والسفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية.

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