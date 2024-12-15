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إعلان مهم من التربية لامتحان الاستكمال للصف الحادي عشر لطلبة قطاع غزة

12/15/2024 5:08:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنه يمكن لطلبة المحافظات الجنوبية الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح في امتحان الصف الحادي عشر، الدخول إلى الرابط التالي:
، للتقدم للمباحث التي لم يتقدموا لها.

وبينت الوزارة، اليوم الأحد، أنه سيتم تفعيل هذا الرابط اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، لمدة يومين.

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