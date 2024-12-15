إعلان مهم من التربية لامتحان الاستكمال للصف الحادي عشر لطلبة قطاع غزة

إعلان مهم من التربية لامتحان الاستكمال للصف الحادي عشر لطلبة قطاع غزة
التاريخ
12/15/2024 5:08:54 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- أعلنت وزارة التربية
والتعليم العالي أنه يمكن لطلبة المحافظات الجنوبية الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح في امتحان الصف الحادي عشر، الدخول إلى الرابط التالي:
، للتقدم للمباحث التي لم يتقدموا لها.
وبينت الوزارة، اليوم الأحد، أنه سيتم تفعيل هذا الرابط اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، لمدة يومين.
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