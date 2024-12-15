المفتي العام يحث على إقامة صلاة الاستسقاء

MENAFN - Palestine News ) القدس/PNN- حث المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين على المبادرة لإقامة صلاة الاستسقاء، تأسياً بسنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، الذي أدى هذه الصلاة عند انحباس الأمطار.

وقال الشيخ حسين، في بيان صدر اليوم الأحد، إن بلادنا المباركة تعاني من الجفاف الناجم عن قلة سقوط الأمطار المغيثة، مما يقتضي التوجه إلى الله تعالى بالصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار، رجاء أن ينعم سبحانه على عباده وأرضه وخلقه بالغيث المغيث الغدقا.



وأشاد بدور وزارة الأوقاف في حث أئمة المساجد على إقامة صلاة الاستسقاء، سائلا الله العلي القدير أن يستجيب الدعاء، وأن يرزقنا الغيث المدرار، وأن ينعم بغيث عاجل نافع غير ضار.