قطعة أثرية استثنائية... لكن لمن الصورة التي تجسمها؟

(MENAFN
- Swissinfo)
تمثال ماركوس أوريليوس الذهبي هو الكنز الأكثر قيمة والأكثر شهرة في عالم القطع الأثرية السويسرية. وبينما لا يُشكك أحد في قيمته، لا يمكن قول الشيء نفسه عن هوية صاحبه. فلا تمثّل هذه القطعة إمبراطورًا رومانيًا شهيرًا، وفق أحدث الدراسات، بل مغتصبًا مغمورا من بلاد الغال.
تم نشر هذا المحتوى على
15 ديسمبر 2024 - 09:00
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مُختص في مجال السياسة الفدرالية. عمل سابقاً في وكالة الانباء السويسرية (Keystone-SDA) وراديو فريبورغ المحلي.
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