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قطعة أثرية استثنائية... لكن لمن الصورة التي تجسمها؟

12/15/2024 5:07:37 AM
(MENAFN- Swissinfo) تمثال ماركوس أوريليوس الذهبي هو الكنز الأكثر قيمة والأكثر شهرة في عالم القطع الأثرية السويسرية. وبينما لا يُشكك أحد في قيمته، لا يمكن قول الشيء نفسه عن هوية صاحبه. فلا تمثّل هذه القطعة إمبراطورًا رومانيًا شهيرًا، وفق أحدث الدراسات، بل مغتصبًا مغمورا من بلاد الغال.

تم نشر هذا المحتوى على 15 ديسمبر 2024 - 09:00 8دقائق

مُختص في مجال السياسة الفدرالية. عمل سابقاً في وكالة الانباء السويسرية (Keystone-SDA) وراديو فريبورغ المحلي.

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