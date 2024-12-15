وكيل شؤون البلديات: شوارع مملكة البحرين تتزين بإلانارة الليلية ابتهاجًا بالأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تزينت شوارع ومعالم وتقاطعات مملكة البحرين بالإنارة الضوئية باللونين الأحمر والأبيض، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، حيث استكملت وزارة شؤون البلديات والزراعة أعمال الزينة في الشوارع الرئيسية والميادين والدوارات بأعلام مملكة البحرين، وبمختلف أشكال الإنارة التجميلية.

وفي هذا الصدد، أوضح المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة أنه تم تركيب الإنارة التجميلية والأضواء على النخيل والأشجار بالأشكال المضيئة على امتدادات الشوارع والدورات والتقاطعات الرئيسية في المملكة، معربًا عن شكره لجميع المساهمين والداعمين في هذه المناسبة الوطنية والتي تعبر عن الروح البحرينية الأصيلة.

وبين الوكيل بأن أمانة العاصمة زينت النخيل والأشجار بالإنارة التجميلية على امتداد شارع الملك فيصل، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، وكذلك التقاطعات التي تم زراعتها بالزهور الموسمية لتعطي لمحة جمالية في التقاطعات، مضيفًا أن بلدية المحرق قامت بتزيين الشوارع الرئيسية بالإنارة على الأشجار في ممشى خليفة الكبير وشارع المطار، وتقاطعات الحد وجسر الشيخ عيسى وتقاطع جسر الشيخ حمد ومناطق أخرى في المحافظة.

وأضاف أن بلدية المنطقة الشمالية انتهت من أعمال تزيين مدخل سار شارع 13، ومدينة حمد المدخل الجنوبي، وتقاطع سلماباد، وتقاطع الجنبية، ومدخل جسر الملك فهد، و ممشى عالي.

أما فيما يتعلق بجهود بلدية المنطقة الجنوبية فأوضح وكيل شؤون البلديات، بأنها قامت بتزيين عدد من الشوارع الرئيسية وهي شارع الزلاق، وشارع ولي العهد، وشارع الرفاع، وشارع البوكوارة، كما قامت بتزيين عدد من المواقع الحيوية من ضمنها دوار الساعة ودوار أبوظبي وبوابة مدينة عيسى وسوق الرفاع الشرقي، وتم كذلك تزيين المبنى الرئيسي لبلدية المنطقة الجنوبية.

وأعرب وكيل شؤون البلديات عن شكره للجهود التي قامت بها البلديات في تزيين الشوارع والتقاطعات والساحات العامة بشكل أعطى هذه المواقع جمالية خاصة تنعكس على الأعياد الوطنية طيلة شهر ديسمبر.