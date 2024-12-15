الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة تقيم احتفالية بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، احتفالية جمعت منتسبي الأمانة في جو من الانتماء والولاء للوطن.
وخلال الاحتفالية رفع أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أصدق التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم.
وخلال الاحتفال عبر الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن اعتزازه بما تحقق من منجزات رائدة لمملكة البحرين طوال مسيرة النهضة الحضارية والتنموية الشاملة التي شملت مختلف القطاعات في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، والخطط الاستراتيجية المثمرة التي تتخذها حكومة المملكة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، كما نوه بإنجازات قطاعي الشباب والرياضة التي رفعت علم المملكة في المحافل العالمية، وأُحرزت بفضل الرؤى السديدة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمتابعة المستمرة للقطاع الرياضي من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة، جدد أيمن بن توفيق المؤيد العهد والولاء لجلالة الملك المعظم، معاهدًا جلالته بمواصلة مسيرة العمل الجاد لخدمة المملكة، سائلًا الله أن يحفظ جلالته وولي عهده وشعب البحرين المخلص، وأن تنعم المملكة بالأمن والأمان.
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