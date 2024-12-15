الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة تقيم احتفالية بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية

وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة، جدد أيمن بن توفيق المؤيد العهد والولاء لجلالة الملك المعظم، معاهدًا جلالته بمواصلة مسيرة العمل الجاد لخدمة المملكة، سائلًا الله أن يحفظ جلالته وولي عهده وشعب البحرين المخلص، وأن تنعم المملكة بالأمن والأمان.

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