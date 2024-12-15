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الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة تقيم احتفالية بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية

12/15/2024 5:06:13 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، احتفالية جمعت منتسبي الأمانة في جو من الانتماء والولاء للوطن.
وخلال الاحتفالية رفع أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أصدق التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم.
وخلال الاحتفال عبر الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن اعتزازه بما تحقق من منجزات رائدة لمملكة البحرين طوال مسيرة النهضة الحضارية والتنموية الشاملة التي شملت مختلف القطاعات في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، والخطط الاستراتيجية المثمرة التي تتخذها حكومة المملكة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، كما نوه بإنجازات قطاعي الشباب والرياضة التي رفعت علم المملكة في المحافل العالمية، وأُحرزت بفضل الرؤى السديدة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمتابعة المستمرة للقطاع الرياضي من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة، جدد أيمن بن توفيق المؤيد العهد والولاء لجلالة الملك المعظم، معاهدًا جلالته بمواصلة مسيرة العمل الجاد لخدمة المملكة، سائلًا الله أن يحفظ جلالته وولي عهده وشعب البحرين المخلص، وأن تنعم المملكة بالأمن والأمان.


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