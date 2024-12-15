100 كتاب في ركن“المؤلف السعودي” بمعرض جدة

(MENAFN
- Asdaf News)
يشارك ركن“المؤلف السعودي” بمعرض جدة للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، بعناوين متنوعة لمجموعة من المؤلفين السعوديين الشباب، يبلغ عددها 100 كتاب.
وتأتي هذه المبادرة من قِبَل“هيئة الأدب والنشر والترجمة” بهدف تبني مؤلفات المواهب الشبابية من الجنسين في فن الكتابة، وتحديدًا الذين لم يتعاقدوا مع دور نشر، بحيث تُعرَض مؤلفاتهم وتُسوَّق محليًّا بمعارض الكتاب المختلفة، مع تحصيل قيمتها النقدية لهم دون أي مقابل مالي، وإيداع مستحقاتهم بعد البيع في حساباتهم الشخصية.
ويُشترط لمَن يرغب في الانضمام إلى ركن“المؤلّف السعودي” أن يسجّل بياناته في الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، على أن يشمل ذلك اسمه، وعنوان الكِتاب، وشهادة الفسح، وهي بيانات تخضع للتحقق والفحص للتأكد من المعلومات المدخلة، مع الاستيثاق من عدم توقيع الكاتب عقدًا مع إحدى دور النشر، وبعد ذلك يُدرَج الكتاب في القائمة ويُعرَض في الركن.
الوسوم#المؤلف السعودي #معرض جدة للكتاب 2024
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