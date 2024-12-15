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100 كتاب في ركن“المؤلف السعودي” بمعرض جدة

12/15/2024 5:00:54 AM
(MENAFN- Asdaf News) يشارك ركن“المؤلف السعودي” بمعرض جدة للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، بعناوين متنوعة لمجموعة من المؤلفين السعوديين الشباب، يبلغ عددها 100 كتاب.

وتأتي هذه المبادرة من قِبَل“هيئة الأدب والنشر والترجمة” بهدف تبني مؤلفات المواهب الشبابية من الجنسين في فن الكتابة، وتحديدًا الذين لم يتعاقدوا مع دور نشر، بحيث تُعرَض مؤلفاتهم وتُسوَّق محليًّا بمعارض الكتاب المختلفة، مع تحصيل قيمتها النقدية لهم دون أي مقابل مالي، وإيداع مستحقاتهم بعد البيع في حساباتهم الشخصية.

ويُشترط لمَن يرغب في الانضمام إلى ركن“المؤلّف السعودي” أن يسجّل بياناته في الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، على أن يشمل ذلك اسمه، وعنوان الكِتاب، وشهادة الفسح، وهي بيانات تخضع للتحقق والفحص للتأكد من المعلومات المدخلة، مع الاستيثاق من عدم توقيع الكاتب عقدًا مع إحدى دور النشر، وبعد ذلك يُدرَج الكتاب في القائمة ويُعرَض في الركن.

الوسوم#المؤلف السعودي #معرض جدة للكتاب 2024

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