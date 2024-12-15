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سفير الأردن: العلاقات التاريخية الكويتية - الأردنية عميقة ومتجذرة على كل المستويات

12/15/2024 4:33:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 12 (كونا) -- أكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت سنان المجالي عمق وتجذر العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ورسوخها على كل المستويات.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير المجالي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى الكويت اليوم الأحد.
وقال السفير المجالي إن العلاقة بين البلدين الشقيقين تحظى باهتمام ورعاية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من لدن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه سمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.
وأضاف أن العلاقة الثنائية على المستوى السياسي تستند إلى قاعدة صلبة أساسها التوافق في معظم القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية وتحتل الصدارة في سلم أولويات السياسة الخارجية لكلا البلدين الشقيقين.
وأشار السفير المجالي إلى حرص البلدين الشقيقين على التنسيق الدائم والمستمر حيال كل الملفات التي تهمهما على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وذكر أن ولي العهد الأردني سيلتقي خلال الزيارة التي تستمر يومين حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كما يجري سموه مباحثات رسمية مع سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ويعقد أيضا لقاءات على هامش الزيارة مع مسؤولين واقتصاديين كويتيين. (النهاية)

ن م ع




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