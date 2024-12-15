سفير الأردن: العلاقات التاريخية الكويتية - الأردنية عميقة ومتجذرة على كل المستويات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 12 (كونا) -- أكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت سنان المجالي عمق وتجذر العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ورسوخها على كل المستويات.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير المجالي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى الكويت اليوم الأحد.
وقال السفير المجالي إن العلاقة بين البلدين الشقيقين تحظى باهتمام ورعاية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من لدن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه سمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.
وأضاف أن العلاقة الثنائية على المستوى السياسي تستند إلى قاعدة صلبة أساسها التوافق في معظم القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية وتحتل الصدارة في سلم أولويات السياسة الخارجية لكلا البلدين الشقيقين.
وأشار السفير المجالي إلى حرص البلدين الشقيقين على التنسيق الدائم والمستمر حيال كل الملفات التي تهمهما على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وذكر أن ولي العهد الأردني سيلتقي خلال الزيارة التي تستمر يومين حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كما يجري سموه مباحثات رسمية مع سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ويعقد أيضا لقاءات على هامش الزيارة مع مسؤولين واقتصاديين كويتيين. (النهاية)
ن م ع
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