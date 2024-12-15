الأرصاد الجوية: الرؤية الأفقية تتحسن مساء اليوم مع استمرار البرودة والغبار ليلا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 12 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية بدء التحسن التدريجي في الرؤية الأفقية اعتبارا من مساء اليوم الأحد مع استمرار الطقس البارد والغبار العالق ليلا.
وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تأثرت من مساء أمس السبت بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة أدت إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية حيث بلغت سرعتها أكثر من 60 كيلومترا في الساعة وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر بسبب الغبار المحمول.
وأوضح العلي أن التحسن التدريجي في الرؤية سيبدأ مساء اليوم مع استمرار الطقس باردا إلى شديد البرودة ليلا والرياح الشمالية الغربية وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وذكر أن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض إلى أقل من ثلاث درجات مئوية ما يتيح الفرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية واستمرارها حتى يوم بعد غد الثلاثاء. (النهاية)
ز ه ر
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