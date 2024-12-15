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الأرصاد الجوية: الرؤية الأفقية تتحسن مساء اليوم مع استمرار البرودة والغبار ليلا

12/15/2024 4:33:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 12 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية بدء التحسن التدريجي في الرؤية الأفقية اعتبارا من مساء اليوم الأحد مع استمرار الطقس البارد والغبار العالق ليلا.
وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تأثرت من مساء أمس السبت بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة أدت إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية حيث بلغت سرعتها أكثر من 60 كيلومترا في الساعة وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر بسبب الغبار المحمول.
وأوضح العلي أن التحسن التدريجي في الرؤية سيبدأ مساء اليوم مع استمرار الطقس باردا إلى شديد البرودة ليلا والرياح الشمالية الغربية وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وذكر أن درجات الحرارة الصغرى ستنخفض إلى أقل من ثلاث درجات مئوية ما يتيح الفرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية واستمرارها حتى يوم بعد غد الثلاثاء. (النهاية)

ز ه ر




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