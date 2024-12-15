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الدفاع المدني يخمد حريق هنجر في سحاب (صور)

12/15/2024 4:30:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تعاملت كوادر الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مديريات دفاع مدني وسط عمان وغرب عمان والشرطة وقوات الدرك وأمانة عمان، اليوم الاحد، مع حريق شب في "هنجر" يحتوي على اثاث ولوازم للفنادق في منطقة سحاب.


وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام ، إن فرق الإطفاء وبكل حرفية عالية تمكنت من إخماد الحريق الذي بلغت مساحته (5000)متر مربع والسيطرة عليه بالكامل على الرغم من طبيعة المواد المشتعلة ومنع انتشاره للمباني السكنية المجاورة.
وبين الناطق الإعلامي ،ان كوادر الاطفاء بذلت جهود مضنية في عمليات الإخماد وبمشاركة عدد كبير من آليات الدفاع المدني العملياتية المتخصصة وعدد كبير من رجال الإطفاء وبمساندة من ورجال الشرطة وقوات الدرك و عدد من تنكات المياه التابعة لأمانة عمان ، هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.




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