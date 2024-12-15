11 شهيدا في غزة إثر قصف الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في بيت حانون شمالي قطاع غزة.
كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وكذلك استشهد ثلاثة اشقاء إثر استهداف الاحتلال منزلهم في حي الزيتون جنوب شرق غزة.
وأصيب عدد من المواطنين بجروح في قصف مروحي إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في منطقة البصة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.-(بترا)
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