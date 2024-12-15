11 شهيدا في غزة إثر قصف الاحتلال

استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، إثر الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في بيت حانون شمالي قطاع غزة.



كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وكذلك استشهد ثلاثة اشقاء إثر استهداف الاحتلال منزلهم في حي الزيتون جنوب شرق غزة.



وأصيب عدد من المواطنين بجروح في قصف مروحي إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في منطقة البصة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.-(بترا)