وزير المياه والري يكرًم الصياحين بمناسبة حصولها على جائزة أفضل موظفة عربية

كرّم وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود مديرة وحدة الأبحاث والابتكار في وزارة المياه والري الدكتورة آمال الصياحين بحضور امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد والمساعد للشؤون الإدارية والمالية محمد عفيشات بمناسبة حصولها على جائزة أفضل موظفة حكومية عربية في التميز الحكومي المقدمة من الدول العربية- المنظمة العربية للتنمية الإدارية على هامش انتهاء الدورة الثالثة 2023-2024.

وأكد أبوالسعو انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمين الدائم بتعزيز دور المرأة، وقد ميزها جلالته بمقولته التي اطلقها (المرأة الأردنية هي عماد مجتمعنا) وترجمها بتوجيهاته الدائمة للحكومة تأكيدا على اهمية دور المرأة الاردنية في كافة المجالات ، وعلى ضرورة تعظيم هذا الدور التنموي الذي تضطلع به وتعزيز مشاركتها الاقتصادية في جميع المجالات ، حيث يفخر قطاع المياه في تنفيذ هذه التوجيهات من خلال تمكين المرأة الأردنية وتحفيزها وتشجيعها لإثبات وجودها وقدرتها من خلال مساهمتها ودعمها للوصول للمراكز القيادية والاشرافية ومراكز صنع القرار بكفاءة واقتدار.



واكد الوزير أبو السعود ان انجاز الدكتورة الصياحين يأتي في سياق الجهود التي يبذلها قطاع المياه من اجل تحفيز المرأة العاملة في قطاع المياه لتقديم مزيدا من الابداع للوصول للمستويات العالمية من خلال توليها المراكز القيادية والاشرافية كجزء اساسي من استراتيجيات وسياسات قطاع المياه ، مشيرا الى ان المرأة تبوأت العديد من المناصب القيادية التي مكنتها من الوقوف على قدم المساواة مع الرجل للمساهمة في التسريع بعجلة التنمية خاصة العاملات في قطاع المياه اللواتي استطعن قيادة موكب النهضة بإخلاصهن وعطاؤهن وقد اثبتت المرأة الاردنية قدرتها و نجحت في الوصول الى مراكز عربية ودولية تمكنها من تقديم الانجاز.



واضاف وزير المياه والري ان هذا التكريم اليوم هو تكريم لكل امرأة عاملة في قطاع المياه ولكل اردنية متوجها بالشكر والتقدير لكل نساء قطاع المياه على جهودهم الموصولة في العطاء من أجل تحقيق التنمية المستدامة في وطن الإنجاز بما يليق بها تحت ظل رايتنا الهاشمية الحكيمة ، وأضاف ان المرأة في القطاع تتولى حاليا وتولت عددا من المواقع القيادية الهامة كأمناء ومساعدات للأمناء العامون ومدراء مديريات ومدراء الوحدات مما يدلل بشكل واضح على الدعم والعناية والرعاية لكافة العاملات في القطاع لتقديم المزيد من العطاء ودفعهن لتحقيق التقدم والنجاح المنشودين، معربا عن امتنانه وتقديره لهذا النجاح الذي شرف كل العاملين في قطاع المياه .



من ناحيتها ثمنت الدكتورة آمال الصياحين التكريم من لدن الوزير والوزارة وكافة العاملين في قطاع المياه في دعم المرأة العاملة في قطاع المياه ، واخذ دورها المستحق بالقيادة والمسؤولية، وتمكينها من تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز على المستوى العربي والعالمي داعية النساء العاملات في قطاع المياه الى تنمية قدراتهن الابداعية والمثابرة والاجتهاد في تقديم الافكار الابداعية والمشاريع التحفيزية لاخذ دورها الكامل في المواقع الريادية في قطاع المياه، مشيرة الى انه في قطاع المياه هنالك نسبة كبيرة من العاملات الموظفات اللواتي وصلن للمراكز القيادية والاشرافية .



وتعد هذه الجائزة المقدمة بالتعاون ما بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم امارة دبي بمناسبة انتهاء اعمال الدورة الثالثة 2023-2024لجائزة التميز الحكومي العربي.