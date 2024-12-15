وزير المياه والري يكرًم الصياحين بمناسبة حصولها على جائزة أفضل موظفة عربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كرّم وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود مديرة وحدة الأبحاث والابتكار في وزارة المياه والري الدكتورة آمال الصياحين بحضور امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد والمساعد للشؤون الإدارية والمالية محمد عفيشات بمناسبة حصولها على جائزة أفضل موظفة حكومية عربية في التميز الحكومي المقدمة من جامعة الدول العربية- المنظمة العربية للتنمية الإدارية على هامش انتهاء اعمال الدورة الثالثة 2023-2024.
وأكد أبوالسعو انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمين الدائم بتعزيز دور المرأة، وقد ميزها جلالته بمقولته التي اطلقها (المرأة الأردنية هي عماد مجتمعنا) وترجمها بتوجيهاته الدائمة للحكومة تأكيدا على اهمية دور المرأة الاردنية في كافة المجالات ، وعلى ضرورة تعظيم هذا الدور التنموي الذي تضطلع به وتعزيز مشاركتها الاقتصادية في جميع المجالات ، حيث يفخر قطاع المياه في تنفيذ هذه التوجيهات من خلال تمكين المرأة الأردنية وتحفيزها وتشجيعها لإثبات وجودها وقدرتها من خلال مساهمتها ودعمها للوصول للمراكز القيادية والاشرافية ومراكز صنع القرار بكفاءة واقتدار.
واكد الوزير أبو السعود ان انجاز الدكتورة الصياحين يأتي في سياق الجهود التي يبذلها قطاع المياه من اجل تحفيز المرأة العاملة في قطاع المياه لتقديم مزيدا من الابداع للوصول للمستويات العالمية من خلال توليها المراكز القيادية والاشرافية كجزء اساسي من استراتيجيات وسياسات قطاع المياه ، مشيرا الى ان المرأة تبوأت العديد من المناصب القيادية التي مكنتها من الوقوف على قدم المساواة مع الرجل للمساهمة في التسريع بعجلة التنمية خاصة العاملات في قطاع المياه اللواتي استطعن قيادة موكب النهضة بإخلاصهن وعطاؤهن وقد اثبتت المرأة الاردنية قدرتها و نجحت في الوصول الى مراكز عربية ودولية تمكنها من تقديم الانجاز.
واضاف وزير المياه والري ان هذا التكريم اليوم هو تكريم لكل امرأة عاملة في قطاع المياه ولكل اردنية متوجها بالشكر والتقدير لكل نساء قطاع المياه على جهودهم الموصولة في العطاء من أجل تحقيق التنمية المستدامة في وطن الإنجاز بما يليق بها تحت ظل رايتنا الهاشمية الحكيمة ، وأضاف ان المرأة في القطاع تتولى حاليا وتولت عددا من المواقع القيادية الهامة كأمناء ومساعدات للأمناء العامون ومدراء مديريات ومدراء الوحدات مما يدلل بشكل واضح على الدعم والعناية والرعاية لكافة العاملات في القطاع لتقديم المزيد من العطاء ودفعهن لتحقيق التقدم والنجاح المنشودين، معربا عن امتنانه وتقديره لهذا النجاح الذي شرف كل العاملين في قطاع المياه .
من ناحيتها ثمنت الدكتورة آمال الصياحين التكريم من لدن الوزير والوزارة وكافة العاملين في قطاع المياه في دعم المرأة العاملة في قطاع المياه ، واخذ دورها المستحق بالقيادة والمسؤولية، وتمكينها من تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز على المستوى العربي والعالمي داعية النساء العاملات في قطاع المياه الى تنمية قدراتهن الابداعية والمثابرة والاجتهاد في تقديم الافكار الابداعية والمشاريع التحفيزية لاخذ دورها الكامل في المواقع الريادية في قطاع المياه، مشيرة الى انه في قطاع المياه هنالك نسبة كبيرة من العاملات الموظفات اللواتي وصلن للمراكز القيادية والاشرافية .
وتعد هذه الجائزة المقدمة بالتعاون ما بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم امارة دبي بمناسبة انتهاء اعمال الدورة الثالثة 2023-2024لجائزة التميز الحكومي العربي.
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