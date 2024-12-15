الطقس: أجواء باردة نسبيا اليوم وارتفاع طفيف على الحرارة غدا

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرفية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.