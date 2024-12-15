قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق بالضفة الغربية وتشن حملات مداهمة واعتقالات

(MENAFN
- Palestine News Network
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محافظات/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية، حيث شنت حملات مداهمة وتفتيش واسعة في عدة قرى ومخيمات.
ففي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رنتيس ومخيم الجلزون، وقامت بتفتيش منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها، دون أن تُسجل أي إصابات أو اعتقالات.
وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار وداهمت شقق سكنية في عمارة جابر، حيث جرت عمليات تفتيش دون أن يتم الإعلان عن أي اعتقالات.
وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت مواطنًا وسيدة بعد اقتحام قريتي حجة وباقة الحطب، حيث تم مداهمة منزل المواطن جلال هيلان في حجة، فيما تم اعتقال سيدة من منزل عائلة عبد الغني في باقة الحطب.
كما شنت قوات الاحتلال حملات تفتيش في المنطقة، وزادت من الإجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة بالمدينة، حيث تم نصب حاجز مفاجئ عند مدخل قرية حبلة، ما أعاق حركة المواطنين.
الاحتلال يواصل حملاته العسكرية التي طالت مناطق مختلفة من الضفة الغربية اليوم، مما يزيد من معاناة المواطنين في هذه المناطق.
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