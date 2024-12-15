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شهداء ومصابون في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة

12/15/2024 2:12:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد وأصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال أنحاء متفرقة في
قطاع غزة.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في عزبة بيت حانون شمال القطاع.

كما استشهد مواطنا وزوجته واثنتين من بناته، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المدفعي شارع السلطان عبد الحميد في بيت حانون.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,930 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

يتبع..

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