شهداء ومصابون في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- استشهد وأصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم الأحد، في قصف
طائرات الاحتلال أنحاء متفرقة في
قطاع غزة.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في عزبة بيت حانون شمال القطاع.
كما استشهد مواطنا وزوجته واثنتين من بناته، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المدفعي شارع السلطان عبد الحميد في بيت حانون.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,930 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,624 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
يتبع..
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