Sunday, 15 December 2024 08:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول إسرائيلي يُلمح إلى اقتراب التوصل لصفقة: ستحصل على أغلبية في الحكومة

12/15/2024 2:12:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قال مسؤول إسرائيلي كبير وفق ما وصفه موقع "واينت" الإلكتروني أمس السبت إن، "هناك تقدما كبيرا في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، موضحا أن“رئيس الموساد ورئيس الشاباك أبلغا مجلس الوزراء بأن حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق لم يكن موجودا من قبل، ومن المقدر أنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة، أي أسابيع قليلة”.

ومن المتوقع وفقًا لـ "واينت" أن“يتم تنفيذ الصفقة على مراحل، بدءاً من إدارة بايدن واستمراراً مع إدارة ترامب. وستكون المرحلة الأولى إنسانية وستتضمن إطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة سبعة أسابيع”.


وأوضح المسؤول أن "الطرفين يتحدثان حاليا عن اتفاق إنساني لـ "عدد غير معروف من المختطفين من النساء والأطفال والبالغين، يحتفظ فيه كل طرف بخيار العودة إلى القتال".

وأفاد الموقع الإسرائيلي أن، "عائلات المحتجزين الإسرائيليين احتجوا بالأمس معتبرين أن هذه صفقة جزئية وهو حكم بالإعدام على من سيتركون وراءهم".

وبحسب المسؤول، "إذا جاء نتنياهو بصفقة معقولة
فإنه سيحصل على أغلبية في الحكومة،حتى لو عارضها بن جابر وسموتريش".

MENAFN15122024000205011050ID1108994075

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث