مسؤول إسرائيلي يُلمح إلى اقتراب التوصل لصفقة: ستحصل على أغلبية في الحكومة

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / قال مسؤول إسرائيلي كبير وفق ما وصفه موقع "واينت" الإلكتروني أمس السبت إن، "هناك تقدما كبيرا في مفاوضات تبادل الأسرى، موضحا أن“رئيس الموساد ورئيس الشاباك أبلغا مجلس الوزراء بأن حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق لم يكن موجودا من قبل، ومن المقدر أنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة، أي أسابيع قليلة”.

ومن المتوقع وفقًا لـ "واينت" أن“يتم تنفيذ الصفقة على مراحل، بدءاً من إدارة بايدن واستمراراً مع إدارة ترامب. وستكون المرحلة الأولى إنسانية وستتضمن إطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة سبعة أسابيع”.



وأوضح المسؤول أن "الطرفين يتحدثان حاليا عن اتفاق إنساني لـ "عدد غير معروف من المختطفين من النساء والأطفال والبالغين، يحتفظ فيه كل طرف بخيار العودة إلى القتال".

وأفاد الموقع الإسرائيلي أن، "عائلات المحتجزين الإسرائيليين احتجوا بالأمس معتبرين أن هذه صفقة جزئية وهو حكم بالإعدام على من سيتركون وراءهم".

وبحسب المسؤول، "إذا جاء نتنياهو بصفقة معقولة

فإنه سيحصل على أغلبية في الحكومة،حتى لو عارضها بن جابر وسموتريش".