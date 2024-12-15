مسؤول إسرائيلي يُلمح إلى اقتراب التوصل لصفقة: ستحصل على أغلبية في الحكومة

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / قال مسؤول إسرائيلي كبير وفق ما وصفه موقع "واينت" الإلكتروني أمس السبت إن، "هناك تقدما كبيرا في مفاوضات صفقة
تبادل الأسرى، موضحا أن“رئيس الموساد ورئيس الشاباك أبلغا مجلس الوزراء بأن حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق لم يكن موجودا من قبل، ومن المقدر أنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة، أي أسابيع قليلة”.
ومن المتوقع وفقًا لـ "واينت" أن“يتم تنفيذ الصفقة على مراحل، بدءاً من إدارة بايدن واستمراراً مع إدارة ترامب. وستكون المرحلة الأولى إنسانية وستتضمن إطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة سبعة أسابيع”.
وأوضح المسؤول أن "الطرفين يتحدثان حاليا عن اتفاق إنساني لـ "عدد غير معروف من المختطفين من النساء والأطفال والبالغين، يحتفظ فيه كل طرف بخيار العودة إلى القتال".
وأفاد الموقع الإسرائيلي أن، "عائلات المحتجزين الإسرائيليين احتجوا بالأمس معتبرين أن هذه صفقة جزئية وهو حكم بالإعدام على من سيتركون وراءهم".
وبحسب المسؤول، "إذا جاء نتنياهو بصفقة معقولة
فإنه سيحصل على أغلبية في الحكومة،حتى لو عارضها بن جابر وسموتريش".
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