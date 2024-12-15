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الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة

12/15/2024 2:12:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة نابلس، ومخيم بلاطة شرقا.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت محيط البلدة القديمة، ودوار الشهداء، وسيرت آلياتها
في عدد من الشوارع القريبة، دون أن يبلغ عن مداهمات لمنازل، أو مواجهات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وجرفت آلياتها عدة شوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

يذكر أن اقتحام المدينة ومخيماتها، بات بشكل يومي، يتخلل بعضها مداهمات لمنازل، ومواجهات، واعتقالات.

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