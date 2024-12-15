الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة نابلس، ومخيم بلاطة شرقا.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت محيط البلدة القديمة، ودوار الشهداء، وسيرت آلياتها
في عدد من الشوارع القريبة، دون أن يبلغ عن مداهمات لمنازل، أو مواجهات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وجرفت آلياتها عدة شوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
يذكر أن اقتحام المدينة ومخيماتها، بات بشكل يومي، يتخلل بعضها مداهمات لمنازل، ومواجهات، واعتقالات.
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