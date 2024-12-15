وزير الخارجية التركي يكشف أن تركيا نجحت في إقناع موسكو وطهران بعدم التدخل العسكري في سوريا

(MENAFN
) كشف وزير
الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الجمعة الموافق 13ديسمبر، أن تركيا نجحت في إقناع موسكو وطهران بعدم التدخل العسكري في سوريا خلال الهجوم الذي شنته فصائل المعارضة، والذي أسفر في النهاية عن الإطاحة بالرئيس بشار الأسد, وأوضح أن روسيا وإيران أدركتا أن الأسد لم يعد استثمارًا جديرًا بالاهتمام, وفي مقابلة عبر قناة "إن تي في" التركية الخاصة، أكد فيدان أن الهدف الرئيسي كان منع التدخل العسكري من قبل روسيا وإيران، وضمان عدم تدخلهم في الصراع, وقال: "تحدثنا مع الروس والإيرانيين، وقد فهموا".
كذلك أشار فيدان إلى أن تركيا كانت تهدف إلى تقليل الخسائر في الأرواح وتحقيق أهدافها دون إراقة دماء من خلال المفاوضات الدبلوماسية، مع التركيز على أهمية الحوار مع اللاعبين الرئيسيين القادرين على استخدام القوة, واعترف أن المعارضة كانت ستخسر على الأرجح لو حصل الأسد على دعم من روسيا وإيران، مما كان سيؤدي إلى صراع طويل ودموي, وأضاف الوزير أن تغيير الموقف الروسي جاء نتيجة لتغير الظروف في المنطقة والعالم، وكذلك إدراكهم أن دعمهم للأسد لم يعد قابلًا للاستمرار, وبعد هجوم استمر 11 يومًا، تمكنت فصائل المعارضة، بقيادة "هيئة تحرير الشام"، من الإطاحة بالأسد، الذي فر إلى روسيا مع عائلته، حسبما أفادت الوكالات الروسية.
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