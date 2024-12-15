الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن هجومًا مميتًا على منزل في جباليا شمال غزة

(MENAFN
) شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجومًا مميتًا على منزل في جباليا شمال غزة، عند منتصف ليلة الجمعة الموافق 13ديسمبر/السبت الموافق 14ديسمبر، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين, استهدف الهجوم منزلًا في جباليا البلد، مما أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى, كما أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر إخلاء جديدة للمناطق الواقعة جنوب شرق جباليا, وبالإضافة إلى ذلك، استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية عدة أحياء في مدينة غزة، بينما استهدف القصف المدفعي منطقة بيت لاهيا في شمال غزة, في وقت سابق، قُتل أربعة فلسطينيين وأصيب ثمانية آخرون في قصف
آخر على منزل وتجمع في مدينة غزة, كما قصفت القوات الإسرائيلية منزلًا في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.
كما أسفر القصف في حي الصبرا جنوب مدينة غزة عن مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين, وفي حادث آخر، أحرقت القوات الإسرائيلية سيارة إسعاف أمام بوابة مستشفى الشهيد كمال عدوان في شمال غزة، بعد أن كانت قد هاجمت نفس السيارة في وقت سابق, كما أحرقت منزلًا بجانب المستشفى, وفي قطاع غزة الوسطى، قصفت الدبابات الإسرائيلية مناطق شمال مخيم النصيرات للاجئين, في الوقت نفسه، تم تدمير المباني السكنية في حي الجنينه شرق رفح, تسببت الرياح العاتية والأمطار في أضرار واسعة، حيث غمرت الفيضانات وخُرّبت الخيام في مناطق اللاجئين، وخاصة بالقرب من سواحل قطاع غزة.
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