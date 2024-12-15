مسؤول أمني سوري يقول إن طائرة شحن روسية غادرت القاعدة متجهة إلى ليبيا

(MENAFN
) قال مسؤول أمني سوري متمركز خارج القاعدة الجوية الروسية في اللاذقية إن طائرة شحن روسية غادرت القاعدة متجهة إلى ليبيا يوم السبت الموافق 14ديسمبر, وأوضح المسؤول، الذي كان موجودًا عند بوابة القاعدة، لوكالة رويترز أن مزيدًا من الطائرات الروسية من المتوقع أن تقلع من قاعدة حميميم الجوية في الأيام المقبلة.
كما كانت تصريحات سابقة من الكرملين قد أشارت إلى أن تركيزها الرئيسي بعد سقوط نظام بشار الأسد كان على تأمين قواعدها العسكرية ومهامها الدبلوماسية في سوريا, وكشفت صور الأقمار الصناعية التي أصدرتها شركة "ماكسار" هذا الأسبوع، بعد الإطاحة بنظام الأسد، أن روسيا كانت تقوم بتجميع معدات عسكرية في قاعدة جوية سورية, أظهرت الصور التي تم التقاطها يوم الجمعة طائرات أنتونوف(آي ان-124)، وهي واحدة من أكبر طائرات الشحن في العالم، مع فتح أنوفها في قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية.
في حين أشارت "ماكسار" أيضًا إلى أن قاعدة روسيا البحرية في طرطوس، وهي مركزها الوحيد للصيانة والإصلاح في البحر الأبيض المتوسط، ظلت كما هي إلى حد كبير، مع وجود فرقاطتين لا تزالان متمركزتين قبالة سواحل طرطوس، كما تظهره صور الأقمار الصناعية بتاريخ 10 ديسمبر.
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