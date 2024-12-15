المواطنون يدفعون حياتهم بحثًا عن الطحين في قطاع غزة

(MENAFN
) في قطاع غزة، يدفع المواطنون حياتهم بحثًا عن الطحين بعد أن وصلت أسعاره إلى مستويات غير مقبولة, ومع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، اضطرت العائلات للسفر عبر المنطقة بحثًا عن طحين بأسعار معقولة، رغم المخاطر التي تهدد حياتهم من القناصة والمدفعية والغارات الجوية الإسرائيلية, وشارك عبد الرؤوف الفرا، الذي فر من رفح إلى خان يونس مع عائلته، القصة المؤلمة لابنيه اللذين خرجا للبحث عن طحين بأسعار معقولة, قبل حوالي أسبوع، اتصل ابنه محمد ليخبره أنه تعرض للإصابة بينما استشهد شقيقه خالد, كانا قد ذهبا إلى رفح لشراء الطحين بأسعار منخفضة، مع تأكيد محمد لوالده أن المنطقة آمنة رغم وجودها ضمن مناطق الإخلاء.
كما سمح الفرا لهما بالخروج بعد أن أخبره أحد التجار في شمال رفح بوجود طحين بأسعار معقولة, لكن بعد تأخر طويل في عودتهما، بدأ الفرا يشعر بالقلق ولم يتمكن من الاتصال بهما, ذكر أحد الجيران الذين عادوا من رفح أنه رأى الأخوين في المتجر، لكنهما تم توجيههما إلى منزل أحد أقارب التاجر حيث يمكن أن يكون هناك طحين إضافي, استمر الأخوان في سعيهما، مصممين على توفير الطعام لعائلتهما، وخاصة للأطفال الذين يعانون من الجوع.
وبعد أسبوع من تلقيه المكالمة المدمرة، لم يسمع الفرا أي أخبار عن ابنيه, وتشير الشائعات إلى العثور على أربع جثث شرق رفح، ويخشى الفرا أن يكون أحد أو كلا ابنيه من بينها, تبرز هذه القصة حجم المعاناة التي يتحملها سكان غزة في محاولة لتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل الأزمة المستمرة.
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