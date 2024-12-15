الجيش السوري يعاني من انخفاض الروح المعنوية

(MENAFN
) كان فارحان الخولي، جندي سوري يبلغ من العمر 23 عامًا، متمركزًا في نقطة عسكرية بالقرب من مدينة إدلب شمال سوريا، والتي كانت حينها تحت سيطرة فصائل "معا رضا", على الرغم من راتبه المتواضع، كان الموقع الذي كان من المفترض أن يستوعب 9 جنود، يضم فقط 3، بعدما دفع بعضهم رشوة للضباط لتجنب الخدمة، في حين تم اعتبار أحدهم غير لائق لحمل السلاح, في 27 نوفمبر، تلقى الخولي أوامر بالبقاء في موقعه مع اقتراب المقاتلين من موقعه، لكنه قرر الهروب، تاركًا سلاحه ومرتديًا ملابس مدنية, وأثناء عودته، صادف جنودًا آخرين يفرون من مواقعهم على الرغم من الأوامر بالقتال.
كما تكشف المقابلات مع مصادر عدة، بما في ذلك المنشقين والضباط ووثائق استخباراتية تم العثور عليها من قبل "رويترز"، عن صورة مقلقة لتدهور الجيش السوري, فقد عانى الجيش، الذي كان في يوم من الأيام قوة مرعبة، من انخفاض معنوي واسع النطاق، واعتماد كبير على الحلفاء الأجانب، خاصة الإيرانيين وحزب الله، فضلاً عن زيادة الفساد, ومنذ عام 2011، اعتمدت قيادة الجيش السوري على الوحدات الإيرانية والعراقية واللبنانية لتوفير أفضل الوحدات القتالية في سوريا, ومع ذلك، غادر العديد من هذه القوات الأجنبية في الأشهر الأخيرة، حيث تحول تركيز حزب الله إلى الحرب مع إسرائيل.
ولقد أدى انسحاب الحلفاء الرئيسيين إلى ترك قيادة الجيش السوري في حالة من الاضطراب، مع عدم وجود استراتيجية دفاعية متماسكة, مع استيلاء القوات المعارضة على حلب دون مقاومة تذكر، أصبح تفكك الجيش أكثر وضوحًا, كان الجيش السوري، الذي كان يضم 130,000 جندي في عام 2020، الآن في حالة ضعف وتفكك، وأصبح يشبه ميليشيا غير منظمة بدلاً من قوة قتالية منضبطة, إن انخفاض الروح المعنوية، والأجور المتدنية، وفساد عائلة الأسد يعزز من استياء الجنود في صفوف الجيش, وعلى الرغم من التحذيرات من مديرية الاستخبارات الجوية التي تهدد بعقوبات للمنشقين، إلا أن عدد الجنود الهاربين يستمر في الزيادة, وتظهر مقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت الجنود وهم يتركون مواقعهم ويغيرون ملابسهم إلى ملابس مدنية في الشوارع.
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