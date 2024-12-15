نائب أمين عام حزب الله يقول إن الحزب فقد طرق الإمداد في سوريا

(MENAFN
) قال نائب أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، يوم السبت الموافق 14ديسمبر، إن الحزب فقد طرق الإمداد في سوريا، لكنه أكد أن هذا الأمر يعد مسألة صغيرة مقارنة بالجهود الأكبر للمقاومة, وأعرب عن ثقته في أن الوضع الراهن في سوريا لن يؤثر بشكل كبير على لبنان، آملاً أن تخرج سوريا من محنتها مستقرة وفقاً لإرادة شعبها, وأشار قاسم إلى أنه من المبكر تقييم القيادة الجديدة في سوريا حتى تستقر الأوضاع هناك، داعياً إلى التنسيق بين شعبي وحكومات سوريا ولبنان.
كما جدد قاسم التأكيد على أن حزب الله يتوقع أن يتعامل حكام سوريا الجدد مع إسرائيل كعدو، وألا يقوموا بأي تطبيع للعلاقات معها, وندد بإسرائيل لما دمرته من قدرات الجيش السوري تحت ذريعة الدفاع عن النفس، معتبراً ذلك دليلاً على الأجندة التوسعية لإسرائيل في المنطقة.
وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أوضح قاسم أن اتفاقية وقف إطلاق النار تهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي، وليس لإنهاء المقاومة, وأكد أن الاتفاقية تقتصر على جنوب لبنان، وتحديداً منطقة نهر الليطاني، ولا علاقة لها بالقضايا الداخلية اللبنانية أو علاقة المقاومة بالدولة والجيش, وختم قاسم بالقول إن حزب الله يظل قوياً ومرناً ومستمراً في دعمه لنهضة لبنان، وأنهم منفتحون على التعاون إذا كان في مصلحة البلاد.
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