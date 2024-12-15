طقس بارد نسبياً.. وتحذير من تشكل الصقيع ليلاً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أعلنت إدارة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم وخلال الأيام القادمة، وبمشيئة الله ستبقى الأجواء مستقرة مع طقس بارد نسبياً نهاراً وبارد ليلاً في معظم مناطق المملكة، وسط استمرار الرياح الجنوبية الشرقية المعتدلة السرعة مع تحذيرات من تشكل الصقيع .



الأحد والإثنين، نهاراً، تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، بينما تميل إلى الدفء قليلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب المملكة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وليلاً، يكون الطقس بارداً في معظم المناطق وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمالية تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية، خاصة الجنوبية، وأجزاء من البادية والسهول.



أما الثلاثاء والأربعاء نهاراً، تكون الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وتميل إلى الدفء قليلاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وليلاً، يستمر الطقس بارداً في أغلب المناطق وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى الحذر من خطر تشكل الصقيع خلال ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجنوبية وأجزاء من البادية والسهول، وتؤكد على أهمية متابعة التحديثات الجوية من المصادر الرسمية.