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الصفدي يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية

12/15/2024 1:08:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، سبل تعزيز الشراكة الأردنية-الأوروبية والحرص المشترك على تطويرها، على هامش اجتماعات العقبة حول سوريا.








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