الصفدي يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية

الصفدي يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية
التاريخ
12/15/2024 1:08:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، سبل تعزيز الشراكة الأردنية-الأوروبية والحرص المشترك على تطويرها، على هامش اجتماعات العقبة حول سوريا.
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