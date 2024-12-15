مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب مخيم الفوار جنوبي الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أدّى مستوطنون، مساء السبت، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية قرب مخيم الفوار جنوبيّ الخليل.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات أغلقوا الطريق الالتفافي قرب مخيم الفوار، وقام بعضهم بأداء طقوس تلمودية ورقصات واستفزازية.
كما اقتحم جنود الاحتلال خلة حاضور بمدينة الخليل واحتجزوا عدة مركبات وفتشوها، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.
MENAFN15122024000208011052ID1108994019
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.