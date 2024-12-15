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مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب مخيم الفوار جنوبي الخليل

12/15/2024 1:08:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدّى مستوطنون، مساء السبت، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية قرب مخيم الفوار جنوبيّ الخليل.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات أغلقوا الطريق الالتفافي قرب مخيم الفوار، وقام بعضهم بأداء طقوس تلمودية ورقصات واستفزازية.
كما اقتحم جنود الاحتلال خلة حاضور بمدينة الخليل واحتجزوا عدة مركبات وفتشوها، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.








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