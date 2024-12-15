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مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في فرنسا

12/15/2024 1:08:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت قناة BFMTV بمقتل 4 أشخاص في إطلاق للنار قرب مدينة دونكيرك في شمال فرنسا بينهم اثنان من القوات الأمنية، واستسلم مطلق النار للسلطات.

وذكرت القناة: "قُتل أربعة أشخاص في إطلاق نار في بلدة لون بلاج، بالقرب من دونكيرك يوم السبت 14 ديسمبر... اثنان منهم من رجال الأمن واثنان من المهاجرين في أماكن مختلفة".
وأشارت إلى أن "الرجل الذي أعلن مسؤوليته عن هذه الجرائم سلم نفسه لقوات الدرك".

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