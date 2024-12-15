غارات إسرائيلية جديدة بمحيط العاصمة دمشق

غارات إسرائيلية جديدة بمحيط العاصمة دمشق
التاريخ
12/15/2024 1:08:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وسائل إعلام سورية بأن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مواقع عسكرية في عدة مناطق بمحيط العاصمة دمشق.
وكانت قد طالبت الحكومة السورية المؤقتة مجلس الأمن الدولي بالتحرك لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على الأراضي السورية والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974.
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