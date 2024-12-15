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غارات إسرائيلية جديدة بمحيط العاصمة دمشق

12/15/2024 1:08:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام سورية بأن غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مواقع عسكرية في عدة مناطق بمحيط العاصمة دمشق.

وكانت قد طالبت الحكومة السورية المؤقتة مجلس الأمن الدولي بالتحرك لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على الأراضي السورية والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974.

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