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وزير الإعلام اليمني: لن نبقى بمعزل عن التطورات الإقليمية

12/15/2024 1:08:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إن اليمن لن تبقى بمعزل عن التطورات الإقليمية، مشيرا إلى أن العلم الوطني سيرفرف فوق كل شبر من الأراضي اليمنية.

وأضاف الإرياني في تصريحات أوردتها قناة اليمن الفضائية السبت، أن إرادة الشعوب لا يمكن كسرها بالتهديدات أو القمع أو الحديد والنار، كما أن الهوية الوطنية والعربية الراسخة ستظل عصية على التفكيك، فالشعب اليمني، بمختلف مكوناته، سيتوحد حول قيمه الوطنية ليلملم جراحاته ويعيد بناء بلاده التي مزقتها الحرب والانقلاب، حسب قوله.
وأكد أن المعركة التي يخوضها اليمنيون اليوم ليست فقط على الأرض، بل هي معركة على الهوية والكرامة الوطنية، فاليمن سيظل في قلب المنطقة العربية، ولن تستطيع أي قوة في الكون تغيير هذا الواقع، وكلما حاول الحوثي فرض أجندته، ازدادت صلابة الشعب اليمني وإصراره على استعادة دولته وعاصمته، وبناء غد أفضل يستحقونه، حسب تعبيره.

MENAFN15122024000208011052ID1108994011

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